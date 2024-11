Los Cowboys y Jerry Jones tendrán que evaluar su situación tras lesión de Dak Prescott

Mientras los Cowboys están a la espera de noticias de la posible cirugía que podría acabar con la temporada de Dak Prescott debido a su desgarro en el tendón de la corva, el equipo no cuenta con un quarterback, ni un entrenador con contrato más allá de esta temporada.

Dallas no ha perdido la esperanza de avanzar a la postemporada, pero es una posibilidad remota, incluso en el improbable escenario de que Prescott evite la cirugía y regrese.

El propietario y gerente general Jerry Jones debe evaluar el futuro del entrenador Mike McCarthy sin el quarterback franquicia, y la decisión sobre quién suplirá a Prescott tampoco será fácil.

"Mi criterio siempre ha sido el cómo estamos jugando", dijo Jones después de la derrota del domingo por 34-6 ante Filadelfia. "¿Tenemos una ventaja? ¿Somos competitivos cuando estamos abajo? Esas cosas".

Los Cowboys (3-6), que llegaron a los playoffs con un récord de 12-5 en cada una de las últimas tres temporadas, están 0-4 en casa y en una racha de cuatro derrotas consecutivas antes de recibir a Houston (6-4), líder de la División Sur de la Conferencia Americana el próximo lunes.

Bill Parcells, entrenador Salón de la Fama, quien estuvo a cargo de los Cowboys hace dos décadas, solía decir que un equipo es lo que dice su récord. Jones todavía lo cita de vez en cuando.

"No tanto obviamente, el puntaje, lo que dice Bill que eres, lo que el puntaje te dice que eres", continuó Jones en su explicación sobre la evaluación de McCarthy. "Pero aún así, miras todas esas cosas y no hay justicia. Seré muy claro, nadie está tratando de ser justo aquí. Estamos tratando de ganar un juego. No hay alegría aquí sin ganar juegos".

Cooper Rush comenzó en lugar de Prescott y jugó mal. La esperanza de que pudiera igualar su récord de 4-1 de hace dos años cuando Prescott estuvo fuera con un fractura de pulgar se desvaneció rápidamente. Pasó para 45 yardas y perdió dos balones sueltos.

Trey Lance, quien fracasó como la selección global número 3 del 2021 en San Francisco y llegó a Dallas en un intercambio el año pasado, no fue mucho mejor. Lanzó para 21 yardas con una intercepción en su primera acción desde que lanzó cinco intercepciones en el último partido de pretemporada.

Hace una semana, McCarthy no estaba listo para abordar la pregunta de ayuda externa en la posición. Aunque es un problema más urgente — McCarthy dice que hay un tercer quarterback en camino — pero la historia sugiere que otras opciones no cambiarán las cosas.

El camino está lleno de reemplazos intentados mientras trataban de mantenerse en la contienda: Matt Cassel y Brandon Weeden hace nueve años. Andy Dalton, Ben DiNucci y Garrett Gilbert durante la infame temporada de COVID-19.