Jurado de Irlanda determina que McGregor agredió sexualmente a mujer y le otroga 250.000 dólares

Una mujer que afirmó que el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor la "violó brutalmente y la golpeó" en el Penthouse de un hotel en Dublín recibió casi 250.000 euros (257.000 dólares) el viernes por un jurado civil en Irlanda.

La mujer dijo que la agresión que ocurrió después de una noche de fiesta el 9 de diciembre de 2018, la dejó con numerosos moretones y con trastorno de estrés postraumático.

McGregor negó con la cabeza mientras el jurado de ocho mujeres y cuatro hombres emitía el veredicto tras deliberar aproximadamente seis horas en el Tribunal Superior de Dublín. Fue acosado por cámaras al salir del tribunal, pero no hizo comentarios.

McGregor testificó que nunca la obligó a hacer nada en contra de su voluntad y dijo que la mujer había fabricado las acusaciones después de que ambos tuvieran relaciones sexuales consensuadas.

La voz y las manos de la mujer temblaban mientras leía una declaración fuera del tribunal, diciendo que nunca olvidaría lo que le sucedió, pero que ahora podrá seguir adelante con su vida. Agradeció a su familia, pareja, amigos y a todos los seguidores que se habían comunicado con ella en línea, pero especialmente a su hija.

"Ella me ha dado tanta fuerza y coraje durante los últimos seis años a lo largo de esta pesadilla para seguir luchando por la justicia", dijo la mujer. "Quiero mostrarle (a ella) y a cada niña y niño que puedes defenderte si te sucede algo, sin importar quién sea la persona, y se hará justicia."

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/nikita-hand-who-is-also-known-as-nikita-ni-laimhin-leaves-the-high-court-in-dublin-22.11.24-after-a-civil-jury-found-c.-mcgregor-sexually-assaulted-her-in-a-hotel-after-a-partying.-brian-lawlesspa-via-ap.jpg Nikita Hand, también conocida como Nikita Ni Laimhin, sale del Tribunal Superior en Dublín, Irlanda, el viernes 22 de noviembre de 2024, después de que un jurado civil determinara que el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor la agredió sexualmente en el ático de un hotel después de una noche de intensa fiesta. (BRIAN LAWLESS/PA VÍA AP)

El abogado de la mujer dijo que ella nunca pretendió ser una santa y que salió de fiesta buscando pasar un buen rato, pero que terminó convirtiéndose en una pesadilla.

El abogado John Gordon afirmó que McGregor estaba enojado por una pelea que había perdido en Las Vegas dos meses antes y descargó su frustración sobre su cliente.

"Él no es un hombre, es un cobarde", dijo Gordon a los jurados. "Un cobarde malicioso y deben tratarlo como tal."

La mujer tuvo que tomar varios descansos durante su emotivo testimonio en el que dijo que McGregor amenazó con matarla durante el encuentro.

Un paramédico que examinó a la mujer al día siguiente, testificó que no había visto a alguien con esa intensidad de moretones.

McGregor la puso en una llave de estrangulamiento varias veces y luego le dijo: "ahora sabes cómo me sentí en el octágono donde me rendí tres veces", refiriéndose a un campeonato de lucha donde tuvo que admitir la derrota.

Ella temió que iba a morir y no volver a ver a su hija.

"Él me soltó y recuerdo haber dicho que lo sentía, ya que sentí que había hecho algo mal y quería asegurarle que no le diría a nadie para que no me lastimara de nuevo", dijo ella.

Ella dijo que luego le permitió hacer lo que quisiera y él tuvo relaciones sexuales con ella.

La policía investigó la queja de la mujer, pero los fiscales decidieron no presentar cargos, diciendo que no había suficiente evidencia y que era poco probable una condena.

McGregor dijo que ambos tuvieron sexo atlético y vigoroso, pero no violento. Dijo que "ella nunca dijo ´no´ o se detuvo" y testificó que todo lo que ella dijo era mentira.

"Es una mentira completa entre muchas mentiras", dijo cuando se le preguntó sobre la acusación de la llave de estrangulamiento. "Cómo alguien podría creer que yo, siendo una persona orgullosa, destacaría mis deficiencias."

El abogado de McGregor dijo a los jurados que tenían que dejar de lado su animosidad hacia el luchador.

"Puede que no les guste, algunos de ustedes incluso pueden detestarlo – no tiene sentido pretender que la situación podría ser de otra manera", dijo el abogado Remy Farrell. "No les estoy pidiendo que lo inviten a un brunch dominical."

La defensa dijo que la mujer nunca le dijo a los investigadores que McGregor amenazó su vida. También mostraron un video de vigilancia en la corte que, según dijeron, parecía mostrar a la mujer besando el brazo de McGregor y abrazándolo después de que salieron de la habitación del hotel. Farrell dijo que ella parecía "feliz, feliz, feliz".

McGregor dijo que cuando fue interrogado por primera vez por la policía, les leyó una declaración preparada. Por consejo de su abogado, se negó a responder más de 100 preguntas de seguimiento.