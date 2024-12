El 2025 marcará el fin de la era del amateurismo en deporte universitario de EEUU

Jim McDonald y Tim Allen retiran la película protectora del logotipo de la NCAA a la mitad de la cancha del Filadelfia, el miércoles 15 de mayo de 2006 ( ED HILLE/THE PHILADELPHIA INQUIRER VIA AP )

Cuando se cierre la última página de 2024, llegará el momento de decir adiós, de una vez por todas, al amateurismo en los deportes universitarios.

En teoría, el concepto sobrevivió obstinadamente a través de la noción pintoresca y ahora casi extinta de que los estudiantes-atletas jugaban sólo por orgullo, una beca y algo de dinero para comida.

En la práctica, los amateurs han estado desapareciendo durante años, constantemente seducidos por millones, ahora miles de millones de dólares, que han fluido hacia el deporte universitario, principalmente a través del fútbol americano y el baloncesto, tanto por medios legales como ilícitos.

En el próximo año, se espera que los últimos vestigios de los deportes universitarios amateur se extingan oficialmente, el último paso de un viaje que parecía inevitable desde 2021. Fue entonces cuando la Corte Suprema sentó las bases para pagar a los jugadores universitarios a cambio de promociones, en redes sociales, televisión, videojuegos o lo que sea, cuando se utilice el nombre, imagen o semejanza (NIL) del deportista.

Los cambios han llegado por oleadas hasta ahora, no siempre bien meditados, no siempre justos y no regulados por una sola entidad como la NCAA o el gobierno federal, sino por una colección de leyes estatales, junto con reglas en escuelas individuales y las ligas en las que juegan.

Pero el 7 de abril, el día en que se espera la aprobación final del histórico acuerdo de liquidación de 2.800 millones que sienta las bases para que los jugadores reciban dinero directamente de sus escuelas. Se convertirá así en la norma lo que una vez se consideró anatema para todo el concepto de deportes universitarios.

David Schnase, vicepresidente de asuntos académicos y de membresía de la NCAA, reconoció que mantener la esencia única de los deportes universitarios es un desafío en el panorama cambiante.

"Puedes usar la palabra ´profesional´, puedes usar la palabra ´amateur´, puedes adjuntar el calificativo que quieras, pero son sólo etiquetas", dijo Schnase. "Se trata mucho menos de etiquetas y más de experiencias y circunstancias. Las circunstancias son diferentes hoy que el año pasado y probablemente serán diferentes en el futuro previsible".

Pocos estarían en contra de que los deportistas universitarios reciban algo a cambio de los miles de millones que ayudan a producir en ingresos de televisión y entradas, ventas de mercancías y otros conceptos.

Pero, ¿todos van a ganar dinero? ¿Realmente se están enriqueciendo los jugadores universitarios?

Versiones recientes de prensa sugieren que el quarterback Bryce Underwood, codiciado recluta, fue atraído por Michigan gracias a la financiación del fundador multimillonario de Oracle, Larry Ellison. A.J. Dybantsa, destacado recluta de baloncesto, se dirige a BYU, no precisamente una potencia, por unos 7 millones de dólares, según algunos reportes.

Sin embargo, por cada Underwood o Dybantsa, hay aún más Matthew Slukas y Beau Pribulas.

El agente de Sluka dijo que el joven aceptó jugar como quarterback en UNLV con la promesa de 100.000 y dejó el equipo tres partidos después de que los cheques nunca llegaron.

Pribula era el quarterback suplente en Penn State que ingresó abruptamente al portal de transferencias a principios de este mes, eligiendo la versión universitaria de la agencia libre en lugar de la oportunidad de jugar con los Nittany Lions en el playoff colegial. No es el único que entra al portal con la esperanza de enriquecerse antes de que entren en vigor las nuevas regulaciones relacionadas con el acuerdo de la NCAA.

"Tenemos problemas en el fútbol americano universitario", reconoció el entrenador de Penn State, James Franklin.

El acuerdo reformará el sistema actual en que los jugadores reciben dinero a través de colectivos de terceros que son grupos financiados por patrocinadores afiliados a escuelas individuales. Próximamente: las escuelas pagarán directamente a los atletas —el término que se usa a menudo aquí es "reparto de ingresos".

Los colectivos seguirían siendo una opción, pero no la única.

"Va a ser más transparente", aseveró Jeff Kessler, el abogado de los demandantes y veterano en derecho antimonopolio que ayudó a dar forma al acuerdo. "Si acaso, el que las escuelas manejen los pagos sólo va a mejorar el sistema".

La NCAA ha comenzado a recopilar datos sobre los pagos por NIL, que datan de julio de 2021. Su primer conjunto de números, que incluye datos de más de 140 escuelas en más de 40 deportes en 2024, muestra una desconcertante desconexión entre los que tienen y los que no.

Por ejemplo, los ingresos promedio para jugadores de fútbol americano y baloncesto masculino y femenino son de casi 38.000 dólares. Pero el ingreso mediano entre todos los puntos de datos en la lista, es solo de 1.328 dólares, una señal de cuánto sesgan el promedio los contratos más grandes.

Las estadísticas muestran también una gran diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres, un problema que podría afectar la capacidad de las escuelas para cumplir con el Título IX. Esa ley de 1972 requiere que las escuelas proporcionen becas atléticas y ayuda financiera iguales, pero no necesariamente que gasten la misma cantidad de dinero en hombres y mujeres.

Al entrar en 2025, no hay claridad sobre cómo se desarrollará este problema.

Independientemente, los números son impactantes. El conjunto de datos de la NCAA muestra que los ingresos promedio para mujeres en 16 deportes fueron de 8.624 dólares, en comparación con 33.321 para hombres en 11 deportes. Los jugadores de baloncesto masculino promediaron 56.000 dólares en comparación con 11.500 para las mujeres.

Los mayores perdedores de este movimiento hacia un modelo profesional podrían ser todos los nadadores, luchadores y jugadores de hockey sobre césped, los atletas de los llamados deportes no rentables cuyos programas también sirven como columna vertebral del equipo olímpico de Estados Unidos.

Sólo un pequeño porcentaje de esos atletas se está enriqueciendo, y ahora que las universidades tienen que usar ingresos para pagar a los jugadores más buscados en sus programas atléticos, podría haber recortes en los deportes de menor calado.

Además, alguien tendrá que rellenar los ingresos que ahora irán a los jugadores. Donantes adinerados como Ellison no están disponibles para cada escuela, ni las firmas de capital privado han comenzado a enviar dinero.

El aficionado promedio tendrá que pagar, y los últimos seis meses han visto a decenas, si no es que cientos de directores atléticos que ruegan dinero a los exalumnos y les advierten sobre los cambios por venir. Ya hay escuelas que imponen recargos en las entradas o concesiones.

¿Cómo responderán los aficionados a un modelo más transaccional de deportes universitarios?

"No sé si los aficionados tienen realmente un gran amor por la idea del amateurismo 100% puro", dijo Nels Popp, profesor de negocios deportivos de la Universidad de Carolina del Norte. "Creo que lo que les importa son los colores, los logotipos y la marca. No sé si les importa si los jugadores están ganando un poco de dinero o mucho dinero. Han estado ganando dinero durante los últimos años, y no sé si eso está haciendo que los aficionados realmente se alejen".

La última vez que el amateurismo fue tan atacado fue en la década de 1980, cuando los Juegos Olímpicos desmantelaron los últimos vestigios de pretender que la gran mayoría de sus atletas no eran profesionales a tiempo completo.

La transformación estuvo teñida de una nota de honestidad: las personas que montan el espectáculo deberían obtener algunos beneficios de él. Incluso 40 años después, hay un buen argumento, según el cual, la paga que reciben no es la debida.

Los contornos del mismo debate están tomando forma en los deportes universitarios.

Los deportistas están presionando en busca de una asociación de jugadores que agregaría más transparencia a un negocio que, incluso con los cambios que vienen, todavía está en gran medida dictado por las escuelas.

Aunque la NCAA accede a la necesidad de pagar a los jugadores, no quiere tener nada que ver con la transformación de los mismos en en empleados reales de las escuelas para las que juegan. Es una perspectiva costosa que se está abriendo camino a través del sistema legal mediante demandas y audiencias laborales que muchos en los deportes universitarios están desesperados por evitar ante el miedo a que empuje a toda la industria hacia un precipicio financiero.

Algo en lo que todos están de acuerdo es en que las cosas no volverán a una época en la que los deportistas fingían jugar por orgullo mientras el dinero se movía bajo mesas y a través de sombras. De hecho, esto podría ser solo el comienzo, no el fin, de la transformación de los deportes universitarios.

"En algún momento, creo que la gente tendría que entender que quizás los deportistas universitarios ya no vayan a la universidad", dijo Popp. "O quizás no vayan a clase durante la temporada. Podría haber cambios más radicales, y mientras lleven el logotipo correcto y los colores correctos, no estoy seguro de que a los aficionados realmente les importe".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.