Rodgers de Jets insiste en jugar a pesar de problema de rodilla; Fashanu en lista de lesionados

Aaron Rodgers insiste en que no hay nada incierto sobre su estado para el juego del domingo de los Jets de Nueva York en Buffalo.

"No hay manera de que no juegue", dijo el mariscal de campo durante una llamada de video el martes.

Rodgers reconoció que tiene "un pequeño problema" en una rodilla, pero añadió: "He tenido cosas mucho peores. Tuve suerte. Evité un estiramiento mayor".

Rodgers resultó lesionado en la derrota de los Jets 19-9 contra los Rams de Los Ángeles el domingo pasado, pero permaneció en el juego.

"Voy a jugar", dijo Rodgers sobre el juego contra los Bills. "Se siente bastante bien".

Sin embargo, la prometedora primera temporada del novato tackle izquierdo Olu Fashanu ha terminado, ya que la selección de primera ronda fue colocada en reserva de lesionados con una lesión en la fascia plantar de su pie izquierdo.

El entrenador interino Jeff Ulbrich dijo más temprano el martes que era "demasiado pronto para decir" cuál podría ser la disponibilidad de Rodgers, pero se mostró optimista sobre las posibilidades del mariscal de campo de 41 años.

"Si fuera un hombre de apuestas", dijo Ulbrich, "apostaría por Aaron Rodgers para jugar".

Rodgers dijo que no necesitaba una resonancia magnética en la rodilla, la última dolencia en lo que ha sido una temporada llena de lesiones. Anteriormente, lidió con problemas en la rodilla, el muslo y el tobillo que obstaculizaron su juego en ocasiones.

Uno de los objetivos del cuatro veces MVP al entrar en la temporada era jugar en los 17 partidos después de estar limitado a cuatro jugadas en su debut el año pasado debido a un tendón de Aquiles roto.

"Definitivamente sentí que a mitad de temporada iba a ser difícil", dijo Rodgers sobre jugar en todos los juegos. "Pero ahora mismo, parece que, seguro, 16. Y espero superar este y llegar a 17".

Los Jets realizaron un entrenamiento ligero el martes y su próximo entrenamiento completo es el jueves, dándole a Rodgers algo de tiempo extra para recuperarse.

Rodgers ha lanzado 24 pases de touchdown y ocho intercepciones esta temporada, y está a un pase de touchdown de convertirse en el quinto jugador en la historia de la NFL con 500 en su carrera en temporada regular.

Mientras que sus planes para los dos últimos juegos parecen claros, su futuro como jugador más allá de esta temporada es incierto.

Rodgers tiene otro año en su contrato con los Jets, pero el equipo está buscando un nuevo gerente general y entrenador en jefe. Si el mariscal de campo será parte de los planes del nuevo régimen será una historia importante esta temporada baja.

Durante una aparición el lunes en "The Pat McAfee Show", Rodgers sugirió que podría ser liberado el día después de que termine la temporada regular. Dijo que también hay una posibilidad de que lo retengan, pero reconoció que va a tomarse un tiempo para decidir si quiere jugar en una 21ª temporada de la NFL.

"Creo que cualquier cosa es realmente posible", dijo Rodgers el martes sobre la posibilidad de ser liberado. "Ya sea que suceda o no, estoy seguro de que habrá decisiones que no serán una sorpresa. Creo que habrá algunas decisiones que querrán tomarse el día después de la temporada o un par de días después de la temporada, así que no lo sé. Simplemente no soy ingenuo.

"No hay un cero por ciento en mi mente. No creo que sea un porcentaje alto. Creo que probablemente haya una conversación que tener, pero simplemente no soy ingenuo a que sea una posibilidad cero por ciento. Creo que es más que un cero por ciento y menos que una certeza, así que en algún lugar en el medio".

Rodgers dijo que no ha hablado recientemente con el propietario Woody Johnson y no necesariamente piensa que la falta de cualquier indicación de si lo quieren de vuelta significa que no lo será.

"Me sorprendería si hubiera una conversación ahora porque hay muchas incertidumbres", dijo. "Hay un GM que tiene que ser contratado, asumo primero, y luego él será parte de la contratación del entrenador en jefe, así que tengo que estar en los planes de múltiples personas, comenzando con la propiedad y luego el GM y luego el entrenador en jefe".

Rodgers añadió que si le dicen que los Jets lo quieren de vuelta, significaría que lo ven como una parte importante para intentar cambiar la cultura de un equipo que no ha llegado a la postemporada en 14 años.

"Eso sería especial escuchar eso", dijo, "pero si no, de nuevo, no se tomará como una ofensa".

La temporada de Olu Fashanu ha terminado, tuvo una sólida primera temporada en la NFL después de ser la undécima selección general en el draft de abril procedente de Penn State. Comenzó el año como suplente del veterano Tyron Smith antes de llenar en el tackle derecho durante dos juegos cuando Morgan Moses resultó lesionado. Fashanu, quien solo jugó como tackle izquierdo en la universidad, también intervino como guardia derecho por un Alijah Vera-Tucker lesionado contra Houston.

Cuando Smith se perdió la temporada por una lesión en el cuello el mes pasado, Fashanu asumió como titular y destacó en cinco inicios. Se lesionó a mitad del cuarto cuarto contra los Rams y fue visto en muletas en el vestuario después del juego.

Ulbrich dijo que creía que Fashanu necesitaría cirugía, pero el equipo más tarde aclaró que no se requerirá un procedimiento.

"Es desafortunado", dijo Ulbrich. "Está teniendo una gran temporada de novato. Pero al mismo tiempo, estas lesiones a veces te dan la oportunidad de dar un paso atrás y realmente comenzar a absorber algo de la información mientras eras lanzado al fuego. Él lo usará como una oportunidad para crecer, lo sé".

Los Jets firmaron al pateador veterano Greg Joseph para el equipo de prácticas y competirá con Anders Carlson por el puesto esta semana. Ulbrich dijo que Greg Zuerlein, en lista de lesionados desde finales de octubre con una lesión en la rodilla, también podría estar en la mezcla.

Carlson, el cuarto pateador utilizado por los Jets esta temporada, falló un punto extra y un intento de gol de campo de 49 yardas tarde en el cuarto cuarto contra los Rams. Ha acertado 8 de 10 intentos de gol de campo y 9 de 11 en puntos extra en cinco juegos con Nueva York.

"Veremos cómo va y pondremos al mejor hombre ahí fuera", dijo Ulbrich.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.