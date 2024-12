Sin contratiempos, el debut navideño de la NFL en Netflix

El debut de la NFL en Netflix no ha presentado hasta ahora contratiempos en la Navidad.

Mariah Carey inauguró la doble cartelera del miércoles con una actuación grabada de "All I Want for Christmas is You" antes de que Patrick Mahomes, Travis Kelce y los Chiefs de Kansas Chiefs, dos veces campeones del Super Bowl, se enfrentaran a Russell Wilson, T.J. Watt y los Steelers de Pittsburgh.

Los Texans de Houston serán los anfitriones de los Ravens de Baltimore en el segundo duelo. Así, la NFL presenta en la festividad a cuatro de los cinco mejores equipos de la Conferencia Americana.

Netflix firmó en mayo un contrato de tres años para transmitir los partidos navideños. El gigante del streaming espera uno de sus días más grandes desde 1998, cuando el sitio se lanzó.

Los 282,3 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países pueden recibir en streaming los encuentros. Ello marca la primera vez que un solo medio ha distribuido un duelo de la NFL a nivel global.

Netflix tiene los partidos disponibles en cinco lenguas: inglés, francés, español, portugués y alemán.

Netflix tuvo problemas para transmitir la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul el 14 de noviembre. El combate alcanzó un nivel máximo de audiencia, de 65 millones de transmisiones concurrentes, incluyendo 38 millones de en Estados Unidos. Según el sitio Web Down Detector, casi 85.000 espectadores reportaron problemas con cortes o transmisiones durante los preparativos y la pelea.

No hubo indicios de esos problemas el miércoles al mediodía La prueba más grande debería llegar en el medio tiempo del partido entre Ravens y Texans, cuando Beyoncé actúe en vivo en el NRG Stadium.

Según NFL Media, espectadores de los 50 estados del país sintonizaron la transmisión en los primeros minutos tras el comienzo del programa previo al partido. Espectadores de casi 200 países vieron la presentación al inicio del encuentro.

La NFL está realizando sus primeros partidos en miércoles desde que los Steelers y los Ravens tuvieron que jugar el 2 de diciembre de 2020, debido a la pandemia. La otra vez que la liga jugó en un miércoles desde 1948 fue en 2012, cuando los Giants y Cowboys se encontraron en el partido inaugural de la temporada.

