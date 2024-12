Netflix promedia más de 30 millones de espectadores en su doble jornada NFL de Navidad

El primer doble partido de Navidad de la NFL en Netflix resultó ser un éxito a nivel global. La victoria de los Ravens de Baltimore 31-2 sobre los Texans de Houston tuvo un promedio de 31.3 millones de espectadores, mientras que la victoria de Kansas City por 29-10 en Pittsburgh promedió 30 millones de espectadores en todo el mundo, según los datos propios de Netflix publicados el martes. Estos dos partidos también son los más transmitidos en la historia de la NFL en Estados Unidos.

El encuentro entre Ravens y Texans tiene un promedio actualizado de 27.2 millones y el de Chiefs-Steelers alcanzó los 25.8 millones, según Nielsen y Netflix. Ambos partidos de la NFL superaron la marca anterior de 23 millones del juego de comodines de la AFC de la temporada pasada entre los Dolphins de Miami y los Chiefs en Peacock.

Nielsen también indicó que hubo 65 millones de espectadores en Estados Unidos que sintonizaron al menos un minuto de uno de los dos partidos, convirtiéndolo en el día de Navidad más visto de Netflix. Netflix y la NFL dijeron que espectadores de 218 países y territorios sintonizaron al menos uno de los juegos.

También fue un buen rebote para Netflix después de los problemas generalizados de transmisión durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul el 14 de noviembre. El único fallo técnico notable fue que la transmisión no pasaba a la acción en vivo y comenzaba desde el principio cada vez que los espectadores sintonizaban.

"En términos del panorama general, salió tan bien como podríamos haber esperado", dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de Netflix. "Dada la magnitud de las expectativas, especialmente después de una pelea, creo que nos defendimos tan bien como podríamos haber esperado. Me alegra que la narrativa haya cambiado y que al menos se reconozca que no nos encontramos con ninguno de esos problemas que nos habían afectado antes".

El juego entre Chiefs y Steelers estuvo en el top 10 diario en 72 países con alta audiencia en Canadá, Alemania, Irlanda y Gran Bretaña. Ravens-Texans estuvo en el top 10 diario en 62 países con picos en Australia, Austria y México.

Las cifras de espectadores incluyen la audiencia en Netflix, la visualización móvil en NFL+ y aquellos que sintonizaron en las estaciones de CBS en Pittsburgh, Kansas City, Baltimore y Houston.

Los números de Navidad de la NFL disminuyeron respecto a la temporada pasada, pero no al ritmo que suele ocurrir cuando algo pasa de la transmisión a la transmisión en línea.

Los tres partidos del año pasado promediaron 28.68 millones de espectadores. El juego de la tarde entre los Raiders de Las Vegas y los Chiefs lideró con un promedio de 29.48 millones en CBS.

Este fue el primero de una asociación de tres años entre Netflix y la NFL para los juegos del día de Navidad. Netflix tendrá al menos uno la próxima temporada, pero existe la posibilidad de otro doble partido ya que la festividad cae en un jueves en 2025.

Eso haría tres juegos en Navidad el próximo año, ya que Amazon Prime Video tiene el paquete de la noche del jueves. La NFL ha tenido tres juegos del Día de Acción de Gracias desde 2006, por lo que no sería inusual.

"Esto demuestra un par de cosas. Una, que el Día de Navidad como evento, y luego creo que con nuestro alcance y los socios de producción que tuvimos en términos de ejecución (CBS, NFL Network y EverWonder Studio) que logramos crear algo que fue tanto resonante como de alto compromiso", dijo Riegg.

El éxito del Día de Navidad también le da impulso a Netflix de cara al nuevo año. Su asociación mundial con World Wrestling Entertainment comenzará el lunes cuando "Monday Night Raw" se traslade al servicio de streaming.

