Rodgers señala que los dos mejores años los ha pasado con Jets pero necesita un descanso mental

Aaron Rodgers estaba en un estado reflexivo mientras se prepara para lo que podría ser su último juego con los Jets de Nueva York.

Y de su impresionante carrera de 20 años en la NFL.

“Sí, por supuesto”, dijo Rodgers el miércoles cuando se le preguntó si había considerado que el partido final del domingo contra Miami también podría ser el final para él. El mariscal de campo de 41 años insistió, sin embargo, en que aún no está listo para tomar una decisión sobre su futuro como jugador.

“Solo necesito un descanso mental para refrescarme y poner mis pies en la tierra”, dijo. “Y ver dónde estoy después de eso”.

Aún así, sonaba mucho como si no esperara necesariamente volver con los Jets, incluso si quiere continuar jugando.

“Quiero decir, gratitud, honestamente”, dijo Rodgers sobre su tiempo en Nueva York, repitiendo ese sentimiento durante su charla de 10 minutos con los periodistas. “Han sido los mejores dos años de mi vida”.

Lo llamó un “ajuste de perspectiva” que ocurrió para él durante su proceso de rehabilitación de un tendón de Aquiles roto que lo limitó a solo cuatro jugadas en su debut tan publicitado con los Jets la temporada pasada. Rodgers dijo que se enamoró nuevamente del juego de fútbol después de 18 años en Green Bay y aprecia las relaciones que ha hecho con compañeros de equipo, entrenadores y otros en la organización de los Jets.

“Obviamente desearía que las cosas hubieran ido mejor en el campo”, dijo. “Pero nada más que gratitud por este tiempo en mi vida”.

Rodgers llegó a los Jets en abril de 2023 en un intercambio desde los Packers e inmediatamente generó optimismo en toda la organización y la base de fanáticos de que Nueva York podría emprender una carrera hacia el Super Bowl. O dos. O incluso más.

En cambio, esos sueños se disolvieron rápidamente con la lesión de Rodgers la temporada pasada. Y ha lidiado con otras lesiones durante una temporada que nuevamente comenzó con grandes esperanzas, pero se ha desmoronado en una de las más decepcionantes en la historia de la franquicia.

Los Jets están 4-12, despidieron al entrenador Robert Saleh y al gerente general Joe Douglas, y Rodgers solo ha mostrado ráfagas de parecerse a un MVP cuatro veces. También ha reconocido que el equipo podría liberarlo después de esta temporada.

“Creo que va a haber cambios aquí y si soy parte del cambio, entonces solo quiero asegurarme de que todos sepan que no tengo más que gratitud por mi tiempo aquí”, dijo Rodgers. “Ha sido una gran experiencia en general, y nuevamente, estoy decepcionado por el rendimiento tanto mío como del equipo, pero realmente agradecido por la oportunidad.

“Si me siento bien para volver y quieren hacer otro intento, sería fantástico. Pero no soy ingenuo respecto a la situación en la que estamos”.

Después de la temporada 2022, el futuro de Rodgers con los Packers era igualmente incierto y el mariscal de campo estaba inclinado hacia retirarse. Fue a un retiro de oscuridad en Oregón, donde pasó cuatro días en aislamiento y luego emergió reenergizado sobre jugar y decidió que quería unirse a los Jets.

Rodgers volverá a tomarse un tiempo para procesar sus pensamientos durante la temporada baja.

Pero considerará si realmente quiere pasar por el desgaste físico y mental de otra temporada. Y no cree que una decisión se prolongue mucho en la temporada baja.

“Marzo es la agencia libre”, dijo. “No creo que lleguemos tan lejos solo porque va a haber un cambio de régimen aquí, al menos con el GM. Y luego, lo que terminen haciendo, estoy seguro de que recibiré una llamada o tendré una conversación, y a partir de ahí”.

Rodgers tiene un año más en su contrato con un salario base no garantizado de 2.5 millones. También tendría derecho a un bono de opción de 35 millones antes de que comience la temporada regular y contaría 23.5 millones contra el tope salarial. Entonces, eso es algo que el nuevo régimen necesitará considerar.

Si Rodgers es cortado o se retira, los Jets podrían absorber un cargo de dinero muerto de 49 millones el próximo año a menos que lo designen un corte del 1 de junio y puedan extender ese cargo durante dos años.

Pero eso es todo para más adelante en el futuro cercano.

El presente es en lo que Rodgers está enfocado ahora mismo, y la única certeza es que sabe que tomará el campo en el MetLife Stadium para los Jets el domingo.

“Este juego me ha dado mucho”, dijo Rodgers. “He dado mucho a cambio y estoy agradecido por ello. No estoy pensando (y) no estaré pensando en eso el día del juego. Solo estaré disfrutando de esto. Estoy tratando de mantenerme en el momento, pero por supuesto ha sido una carrera larga.

“Estoy realmente orgulloso de lo que he podido ser parte, de lo que he podido lograr, y también espero con ansias un buen descanso mental y físico”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.