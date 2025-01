Magic Johnson y Lionel Messi reciben la Medalla de la Libertad del presidente Joe Biden

El sábado, el presidente Joe Biden honró a varias figuras importantes con la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil en los Estados Unidos. Entre ellos se encontraban dos deportistas notables: la ex estrella de la NBA Earvin "Magic" Johnson y la estrella internacional del fútbol Lionel Messi.

Así lo reporta Yahoo Sports, bajo la firma de la periodista, Kari Anderson.

En una biografía leída durante la ceremonia, la Casa Blanca citó el éxito de Johnson como jugador de baloncesto (citando sus elogios como ganador del premio al Jugador Más Valioso, medallista de oro olímpico y miembro del Salón de la Fama), así como su imperio empresarial, su filantropía con comunidades desatendidas y su innovadora defensa del VIH/SIDA.

"Con una visión y una versatilidad inigualables, Earvin "Magic" Johnson impulsó la era "Showtime" para Los Angeles Lakers... Bajo las mismas luces brillantes, su honestidad sobre su estado serológico rompió el estigma y salvó vidas", decía la biografía, lo que provocó el aplauso de la audiencia. "Con una voluntad y una sonrisa legendarias, Magic Johnson surgió del patio de recreo en Lansing, Michigan, para convertirse en uno de los deportistas más queridos de nuestro tiempo".

Johnson, de 1.95 metros de altura, tuvo que ponerse en cuclillas para permitir que Biden le colocara la medalla alrededor del cuello, lo que provocó una risa afable de la audiencia.

En un comunicado de prensa, la Casa Blanca citó la fundación de Messi y su trabajo como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF como parte de la base del premio. Messi no asistió a la ceremonia.

El equipo de gestión de Messi le dijo a USA Today que el mediocampista argentino no pudo ir a Washington debido a conflictos de agenda, y que había informado a la Casa Blanca sobre su ausencia después de enterarse en diciembre de que recibiría la medalla. Según USA Today, Messi se sintió "profundamente honrado" por el premio y esperaba tener la oportunidad de conocer a Biden en un futuro cercano.

Otros destinatarios de la medalla fueron el chef José Andrés, el líder de U2 Bono, la exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, el actor Michael J. Fox, el programador de software y activista Tim Gill, la primatóloga Jane Goodall, el diseñador de moda Ralph Lauren, el educador científico Bill Nye, el propietario de la firma de inversiones David M. Rubenstein, el filántropo George Soros, el director George Stevens Jr., el actor Denzel Washington y la editora de moda Anna Wintour.

El ex secretario de Defensa Ashton Baldwin Carter, la activista de derechos civiles Fannie Lou Hamer, el ex fiscal general Robert Francis Kennedy y el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano George W. Romney fueron honrados con el premio póstumamente.