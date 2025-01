Steelers: Tomlin asume responsabilidad por fracasos en playoffs, no su equipo en declive

Mike Tomlin es muy consciente de su historial en los playoffs, especialmente de la parte en la que los Steelers de Pittsburgh no han ganado un juego de postemporada en ocho años.

El entrenador con más tiempo en el cargo en la NFL considera que el peso de esos fracasos recae sobre sus hombros, no sobre el equipo que intentará poner fin a esa racha el sábado en Baltimore.

"Esa es mi historia, no la historia de este colectivo", dijo Tomlin el lunes. "Muchos de estos chicos involucrados no cargan esas maletas. Yo cargo esas maletas con gusto. Pero eso no es algo que voy a proyectar sobre el colectivo".

Quizás porque hay muchas otras cosas que los Steelers (10-7) llevarán al Estadio M&T Bank, como una racha de cuatro derrotas consecutivas para terminar la temporada que incluye un abultado revés ante los Ravens (12-5) el fin de semana antes de Navidad.

Tomlin intentó adoptar un tono optimista, señalando que el lunes es un día de "bolsas de basura" para los 18 equipos que no alcanzaron los playoffs. Los Steelers, por duodécima vez en las 18 temporadas de Tomlin, no son parte de ese grupo.

Sin embargo, Pittsburgh tampoco ha sido parte de un grupo que ha avanzado en enero desde la ronda divisional en 2016. Se trata de la sequía de victorias en playoffs más larga de la franquicia en la era del Super Bowl y la novena racha activa más larga en la liga.

Cada uno de los fracasos ha seguido un patrón similar: los Steelers se rezagan rápidamente al principio y luego pasan el resto del juego intentando alcanzar sin éxito. Ocurrió en el campeonato de la AFC en 2016, la ronda divisional en 2017 y la primera ronda en 2020, 2021 y 2023.

Aunque Tomlin siempre hace la distinción de que la historia de una temporada no necesariamente se traslada a la de otra, la realidad es que el reciente declive de Pittsburgh ha reflejado sus fracasos posteriores en la temporada.

Los Steelers han quedado atrás por múltiples puntos en la primera mitad durante cada juego de su racha actual, incluyendo en Baltimore el 21 de diciembre.

Cuando se le preguntó por qué su equipo lucha para "calentarse en el juego" —para usar una de las frases preferidas de Tomlin—, él se encogió de hombros.

"Esa es una buena pregunta", dijo. "Parte de ello tiene que ver con algunas de las personas con las que hemos jugado... Parte de ello tiene que ver con nosotros, pero tengan la seguridad de que estamos trabajando extremadamente duro para rectificarlo. Y estoy emocionado de tener otra oportunidad de intentarlo".

La racha de derrotas de Pittsburgh se produjo contra tres equipos de playoffs (Baltimore, Filadelfia y Kansas City) y quizás el mejor equipo que no alcanzó el torneo de 14 equipos (Cincinnati). Sin embargo, los Steelers no solo perdieron esos juegos, en la mayoría de los casos fueron dominados, perdiendo los primeros tres por al menos 14 puntos. Una remontada tardía contra los Bengals acercó a Pittsburgh a dos, pero solo después de haber quedado atrás por 12 antes de mostrar signos de vida que han sido difíciles de encontrar últimamente.

Tomlin se negó a señalar cualquier deficiencia específica, simplemente admitiendo que su equipo ha aprendido muchas lecciones durante el último mes, con poco tiempo para absorberlas contra un oponente familiar liderado por un candidato perenne al MVP (Lamar Jackson) que terminó la reciente racha de dominio de Pittsburgh en una de las más intensas rivalidades de la NFL con una victoria aplastante el 21 de diciembre.

A pesar de la naturaleza de las derrotas, Tomlin no cree que a su equipo le falte confianza.

"Simplemente creo que hemos estado en demasiadas batallas y hemos tenido demasiado éxito como para ser frágiles de esa manera", dijo. "Ciertamente podemos odiar nuestras recientes actuaciones y el resultado de esas recientes actuaciones, pero no creo que se refleje en términos de cómo nos sentimos sobre nosotros mismos o nuestra capacidad para hacer jugadas o lograr victorias o ganar juegos".

Quizás, pero el juego de Pittsburgh contra la élite de la liga ha hecho poco para proporcionar optimismo. Es la misma sensación de hace un año cuando fueron desmantalados por Josh Allen en Buffalo.

Esa debacle propició una importante renovación de la plantilla, particularmente en la ofensiva. Si los Steelers quieren evitar otro turbulento final de invierno y principios de primavera, tratar de recuperar la confianza que los llevó a un comienzo 10-3 es imprescindible.

El mariscal de campo suplente Justin Fields fue parte de ese éxito inicial. Pittsburgh comenzó con un 4-2 con Fields sustituyendo al lesionado Russell Wilson. Tomlin está abierto a reincorporar a Fields en ciertas acciones en busca de una chispa que ha estado ausente, aunque Tomlin ha estado lo suficientemente tiempo como para saber que se necesitará más que un jugador o una jugada para que Pittsburgh cambie la narrativa de que la franquicia se encuentra en el purgatorio de "equipo bueno pero no lo suficientemente bueno".

"No sé si estoy buscando consuelo, para ser honesto con ustedes", dijo. "Es importante que asumamos nuestros males y construyamos un curso de acción para corregirlo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.