Josh Allen lidera un ataque equilibrado y los Bills dominan 31-7 a los Broncos 31-7 en comodines

Josh Allen lanzó dos pases de touchdown, James Cook anotó en un acarreo de 5 yardas y terminó con 120 por tierra, y los Bills de Buffalo se apoyaron en un ataque ofensivo equilibrado para ganar 31-7 a los Broncos de Denver en un juego de playoffs en la ronda de comodines el domingo.

Los Bills desgastaron metódicamente a los Broncos al anotar en seis de sus primeras siete series ofensivas y construyeron una ventaja de 31-7 en un partido en el que superaron por 23 minutos en tiempo de posesión a los Broncos.

Buffalo no se inmutó después de que el novato Bo Nix culminara la ofensiva inicial de cinco jugadas de Denver con un pase de anotación de 43 yardas a Troy Franklin.

Con Buffalo con ventaja de 13-7, Allen rompió el juego con un pase de touchdown de 24 yardas al corredor Ty Johnson, quien se deslizó en la zona de anotación en una jugada de cuarta y 1 con 3:06 restantes en el tercer cuarto.

"He estado diciendo todo el año que Ty Johnson es el mejor corredor de tercer down en la NFL", aseguró Allen. "Las cosas que puede hacer por nosotros, la forma en que nos comunicamos, él en el juego de pase, bloqueando y corriendo con el balón. Lo hace todo. Estoy muy feliz por él, muy orgulloso de él. Hizo una jugada increíble. Era cuarta oportunidad, no tenía sentido comerme el balón y recibir una captura allí. Jugaron cobertura hombre a hombre y simplemente le di una oportunidad".

En la siguiente serie ofensiva de Buffalo, Allen completó un envío de 55 yardas a Curtis Samuel en la primera jugada del cuarto periodo.

Los Bills, campeones del Este de la AFC por quinta temporada consecutiva, avanzaron a la ronda divisional por quinta postemporada en fila, y se enfrentarán a los Ravens de Baltimore, los terceros sembrados, el próximo fin de semana.

"Bueno, nos superaron a principios de este año", dijo Allen sobre enfrentarse nuevamente a los Ravens. "Así que tenemos mucho material en video que ver. Es un gran equipo. Es un gran quarterback, obviamente con Lamar y lo que puede hacer. Es uno de los más dinámicos, si no es que el más dinámico, de la liga. Es muy divertido de ver. Pero estaré observando su defensiva esta semana, así que ese es nuestro enfoque".

Cook se convirtió en el primer jugador de Buffalo en superar las 100 yardas por tierra en un juego de playoffs desde que Thurman Thomas, miembro del Salón de la Fama, tuviera 158 en una victoria de playoffs en la ronda de comodines sobre Miami en 1995.

Allen completó 20 de 26 pases para 272 yardas y aumentó su total de playoffs a 23 touchdowns por pase, rompiendo el récord de la franquicia de 21 que Jim Kelly, también miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional.

Los Broncos, séptimos sembrados, fueron superados en su primera aparición en playoffs desde su temporada ganadora del Super Bowl en 2015.

Bo Nix terminó con 13 pases completos de 22 para 144 yardas en un partido en el que Denver despejó cuatro veces y perdió el balón en jugadas de cuarta oportunidad en dos ocasiones. Y la defensa atacante de los Broncos fue contenida por un ataque liderado por Allen que se conformó con ganar pequeñas porciones de yardas en series ofensivas largas y consumidoras de tiempo.

Los Broncos, que lideraron la NFL con 63 capturas esta temporada, capturaron a Allen solo dos veces en un juego donde los Bills despejaron una vez.

Allen tuvo lo que parecía ser la uña del pulgar de su mano derecha, la de lanzar, desprendida en el cuarto periodo. Se quedó en el juego para completar la serie, qye terminó con un gol de campo de Tyler Bass de 34 yardas antes de dar paso al suplente Mitchell Trubisky. "Oh, está bien. Solo tengo un poco de sangre allí. Está bien. Estamos bien", dijo Allen sobre su pulgar.

Perdiendo 7-3, Cook anotó el touchdown de la ventaja a los 2:03 del segundo cuarto para culminar una serie ofensiva de 13 jugadas y 81 yardas. Las tres primeras posesiones de Buffalo en la primera mitad incluyeron 11 o más jugadas ofensivas.

Los Broncos tuvieron poca respuesta en una primera mitad que terminó con Denver abajo 10-7 después de que Wil Lutz rebotara un intento de gol de campo de 50 yardas en el poste derecho al expirar el tiempo. El fallo fue el primero de Lutz desde la semana 10 cuando su intento de 35 yardas fue bloqueado por los Chiefs para preservar la victoria de Kansas City 16-14.

Lutz había convertido 41 intentos consecutivos desde entonces — 13 goles de campo y 28 puntos extra.

Incluyendo los playoffs, Buffalo mejoró a 13-1 en casa desde una derrota 24-22 ante Denver el 13 de noviembre de 2023. La única derrota llegó ante Kansas City en la ronda divisional del año pasado. Buffalo tiene un récord de 16-5 en casa en la postemporada.

Los Broncos cayeron a 2-7 en la ronda de comodines, con todas siete derrotas en la carretera.

