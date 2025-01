Aaron Glenn, coordinador defensivo de Lions, acepta ser entrenador de Jets, según fuente de AP

Los Jets de Nueva York y Aaron Glenn acordaron el miércoles los términos para que el coordinador defensivo de los Lions de Detroit se convierta en su entrenador, según una persona con conocimiento de la contratación.

Glenn, quien supervisó la defensa de los Lions durante los últimos cuatro años, superó a otros 15 candidatos para el puesto. Los Jets realizaron una búsqueda exhaustiva para encontrar a su próximo entrenador.

Y terminaron eligiendo a uno de sus exjugadores — una selección de primera ronda en el draft de 1994 que ahora tiene la oportunidad de intentar cambiar la fortuna de la franquicia 31 años después como su entrenador.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había anunciado la contratación. ESPN fue el primer medio en informar que Glenn aceptó entrenar a los Jets.

El estratega de 52 años, que convirtió la defensa de Detroit en una de las mejores de la liga, había sido uno de los candidatos más codiciados durante los últimos dos ciclos de contratación de la NFL. Fue entrevistado por Washington, Atlanta, Tennessee y los Los Angeles Chargers el año pasado, y se reunió con los Jets, Jacksonville, Las Vegas y Chicago este año.

Glenn habló con los Jets durante una videollamada el 9 de enero y luego fue entrevistado en persona el martes.

Los Jets también entrevistaron a Brian Flores, Jeff Hafley, Vance Joseph, Mike Locksley, Josh McCown, Matt Nagy, Ron Rivera, Darren Rizzi, Rex Ryan, Bobby Slowik, Arthur Smith, Steve Spagnuolo, Jeff Ulbrich, Mike Vrabel y Joe Whitt Jr. para el puesto.

Pero solo Glenn recibió una segunda entrevista. Y Nueva York no necesitó pensarlo dos veces antes de hablar con alguien más nuevamente.

Los Jets también están llevando a cabo una búsqueda prolongada para un gerente general, y el asistente del gerente general de Washington, Lance Newmark, también estuvo en las instalaciones del equipo el martes.

Newmark, uno de los 15 candidatos para entrevistarse para el puesto de gerente, fue el primero en obtener una segunda reunión con los Jets — al igual que Glenn — pero no ha acordado un trato.

Glenn y el nuevo gerente tendrán la tarea de intentar revitalizar una franquicia que tiene la sequía de playoffs activa más larga de la NFL con 14 temporadas.

Glenn jugó ocho temporadas con Nueva York y fue seleccionado como uno de los cornerbacks en el equipo histórico de la franquicia en 2003.

Luego tuvo períodos con Houston, Dallas, Jacksonville y Nueva Orleans y terminó su carrera con 41 intercepciones, incluidas seis devueltas para touchdowns, y fue seleccionado para el Pro Bowl tres veces.

Después de su carrera de 15 años como jugador, Glenn tuvo un período como gerente general de los Houston Stallions de la Lone Star Football League en 2012 antes de regresar a los Jets como scout de personal más tarde ese año. Se desempeñó como entrenador asistente de backs defensivos en Cleveland de 2014 a 2015 antes de ser contratado para el mismo puesto en Nueva Orleans. Después de cinco temporadas con los Saints, fue contratado por los Lions como coordinador defensivo en 2021.

Joe Namath, el mariscal de campo que llevó a los Jets a su única victoria en el Super Bowl, en 1969, se mostró complacido con la contratación de Glenn.

"Espero que todos los fans de @nyjets estén tan emocionados como mi familia y yo de que Aaron Glenn sea nuestro nuevo entrenador en jefe", escribió Namath en X poco después de que se anunciara la noticia. "¡Ojalá que la temporada pudiera comenzar la próxima semana!"

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.