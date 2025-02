Jalen Hurts es un ganador prolífico, pero aún espera la victoria definitiva

Jalen Hurts mostró una rara sonrisa cuando Nick Sirianni gritó en el podio: "Todo lo que hace es ganar", después de que los Eagles de Filadelfia dominaran en el Juego de Campeonato de la NFC.

Hurts ha sido criticado a lo largo de su carrera, pero los números no mienten y Sirianni tiene razón. El quarterback de los Eagles es un ganador. Tiene un récord de 89-27 como titular en la universidad y en la NFL.

Lo único que le falta es un anillo de Super Bowl.

Hurts tiene otra oportunidad de obtener uno cuando los Eagles (17-3) se enfrenten a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City (17-2) el 9 de febrero en Nueva Orleans.

Tuvo un juego espectacular contra los Chiefs hace dos años en el Super Bowl, lanzó para 304 yardas y un touchdown y corrió para 70 más, además de lograr tres anotaciones. Pero cometió un fumble que fue devuelto para un touchdown en la primera mitad de la victoria por remontada de Kansas City por 38-35.

Esta vez, estar cerca no será suficiente. No en Filadelfia, una ciudad apasionada por los deportes que mide el éxito por los desfiles de campeonato.

La foto de fondo de pantalla en el teléfono de Hurts era una imagen de él saliendo del campo en Arizona con confeti rojo y amarillo cayendo a su alrededor.

"La misión es aprovechar las oportunidades que nos generamos", dijo Hurts. "Pero también tengo mi historia y las cosas que he experimentado que puedo usar como herramientas para ayudar a quienes me rodean y ayudarme a mí mismo".

Hurts tiene mucha experiencia en juegos importantes. Ayudó a Alabama a llegar al campeonato nacional como novato antes de perder contra Clemson. Los llevó de vuelta al juego por el título en su segundo año, pero fue sustituido en el medio tiempo y vio cómo Tua Tagovailoa guió a Crimson Tide a una victoria por remontada sobre Clemson.

Después de ser suplente de Tagovailoa en su tercer año, Hurts terminó reemplazándolo en el cuarto periodo de una derrota ante Clemson en el campeonato nacional.

Se trasladó a Oklahoma para su última temporada como jugador colegial, llevó a los Sooners a un récord de 12-2 y terminó segundo detrás de Joe Burrow por el Trofeo Heisman.

A pesar de su éxito en la universidad, Hurts cayó a la segunda ronda del draft de la NFL y los Eagles lo seleccionaron en la posición 53. Burrow (1º), Tagovailoa (5º), Justin Herbert (6º) y Jordan Love (26º) fueron elegidos antes que él.

Solo Burrow ya jugó un Super Bowl, y también lo perdió. Hurts es el primer quarterback en volver al gran juego después de perder la primera vez desde Jim Kelly, quien sucumbió en cuatro ocasiones seguidas con los Bills de 1990 a 1993.

Sin embargo, a pesar de sus logros, Hurts está subestimado.

Comenzó su carrera en la NFL como suplente de Carson Wentz y fue utilizado en situaciones especiales, incluso alineándose como receptor abierto. Se convirtió en el titular más tarde en la temporada 2020 y llevó a los Eagles a los playoffs durante cuatro años consecutivos.

Hubo dudas sobre el futuro de Hurts después de la temporada 2021, que terminó con una derrota en los playoffs ante Tampa Bay. Los Eagles no estaban convencidos de Hurts y consideraron hacer un movimiento por otro mariscal de campo. Pero se quedaron con él y terminó como subcampeón de Mahomes por el premio a Jugador Más Valioso de la NFL en 2022 y casi lo derrotó en el Super Bowl.

Después de un inicio de 10-1 que se convirtió en un colapso mayor, Hurts enfrentó más críticas en la temporada baja. Su capacidad de liderazgo y su relación con Sirianni se convirtieron en temas candentes. Luego, su amistad con A.J. Brown fue escudriñada durante esta temporada.

A pesar de todo, Hurts y los Eagles siguieron ganando.

Sus números disminuyeron porque Saquon Barkley tuvo una de las mejores temporadas en la historia de la NFL. Los Eagles no necesitaban pasar para ganar. Se convirtieron en un equipo que prioriza la carrera.

Una vez más, los críticos se preguntaron si Hurts podría ganar juegos para ellos si las defensivas detenían a Barkley. Cada vez que Filadelfia necesitaba que el quarterback mejorara en el ataque aéreo, lo hizo contra los Steelers a finales de la temporada y los Commanders la semana pasada en una victoria de 55-23, que le dio a Filadelfia el título de la NFC.

"Es increíble cuánta duda hay a veces", dijo Sirianni sobre los críticos de Hurts. "No puedo entenderlo porque creo que lo que la gente piensa no es lo que debería parecer. Pero el chico ha sido decisivo. Ha ganado un montón de partidos. ´Pero corriste tantas yardas´. No nos importa cómo ganamos. No nos importa. Si corremos para 300 yardas y pasamos para uno y ganamos, genial. Si corremos para uno y pasamos para 300, genial. ¿A quién le importa? Simplemente hemos ganado. Él simplemente ha seguido ganando. Creo que la crítica es... sí, lo que sea. Él simplemente gana. Dije lo que dije después del juego y así es como me siento".

Desde su primer año en Alabama en 2016, Hurts ha tenido nueve responsables de mandar las jugadas en nueve temporadas. Serán 10 el próximo año si el coordinador ofensivo Kellen Moore es contratado por los Saints de Nueva Orleans para ser su entrenador en jefe.

Eso no cambiará el enfoque de Hurts.

"El estándar es ganar. Ese es mi estándar", dijo Hurts.

Ha sido un ganador prolífico, pero la victoria definitiva aún está pendiente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.