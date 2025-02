LeBron, Lindsey Vonn y Ronaldo siguen jugando; más rápidos, fuertes y por más tiempo

Atletas veteranos como LeBron James, Cristiano Ronaldo y Lindsey Vonn son similares a los autos de carreras: los mantienen los mecánicos que ajustan, analizan datos y usan una estantería piezas de repuesto.

“Si observas a muchos atletas de élite ahora, tienen un ejército de personal de apoyo como un equipo de Fórmula 1”, le aseguró a The Associated Press en entrevista Hirofumi Tanaka, fisiólogo del ejercicio japonés y que trabaja en la Universidad de Texas en Austin.

James, estrella de los Lakers de Los Ángeles, y la esquiadora Vonn, acaban de cumplir 40 años. Mientras que el futbolista Cristiano Ronaldo alcanzará los cuarenta el cinco de febrero. A ellos se les suma Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, quien cumplió 40 años hace unas semanas antes de unirse a Ferrari esta temporada.

“Disponen de fisioterapeutas, dietistas, masajistas, entrenadores de fuerza, entre otros”, añadió Tanaka. “Con este enfoque holístico, estos atletas de élite reciben ayuda para mantener su rendimiento”.

Otros como el quarterback Tom Brady, el jugador de hockey Jaromir Jagr y el lanzador Nolan Ryan se retiraron en la cima y bien entrados en sus 40. Además, Martina Navratilova ganó el título de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos en 2006, justo un mes antes de cumplir 50 años.

Luego está Gordie Howe, quien terminó su última temporada en la Liga Nacional de Hockey (1979-80) a los 52 años. El futbolista japonés Kazuyoshi Miura cumple 58 años en febrero y planea jugar con el club de cuarta división Suzuka, en su 40ma temporada profesional.

Y no olvidemos al miembro del Salón de la Fama Satchel Paige, quien no permitió una carrera lanzando tres entradas en un juego de las Grandes Ligas a los 59 años con los Kansas City Athletics en 1965.

Esto no es exactamente nuevo, pero solía ser inusual. Lo que ha cambiado es la frecuencia, la gama de ayuda y la expectativa, de que los atletas pueden competir más tiempo y producir.

Observa cualquier torneo de Grand Slam de tenis. El ganador y el finalista perdedor inevitablemente agradecen a sus “equipos” mientras media docena de miembros del personal se levanta para recibir aplausos del estadio.

Tanaka analizó datos olímpicos comenzando con los primeros Juegos modernos en 1896, y ha encontrado que la edad de máximo rendimiento para los hombres ha permanecido estable, entre los y 20 y 30, dependiendo de la disciplina.

Pero gradualmente todos los atletas olímpicos están envejeciendo, y las estadísticas para las mujeres lo confirman.

“La edad de máximo rendimiento de las mujeres era mucho más joven hace 20 o 30 años”, dijo. “Pero ahora esa edad de máximo rendimiento se está volviendo muy similar a la de los hombres”.

Tanaka atribuyó esto en parte al cambio cultural en cuanto al matrimonio y la maternidad, que solía llevar a las mujeres a retirarse antes de la competencia de élite.

Por supuesto, hay excepciones como Hend Zaza de Siria. A los 12 años, fue la más joven en los Juegos Olímpicos de Tokio, retrasados un año hasta 2021.

La mejor evidencia de que los atletas están durando más es con los atletas Masters. No hay una edad estándar ya que cada deporte establece diferentes parámetros.

“Los atletas mayores se están acercando cada vez más a los más jóvenes”, dijo Tanaka, hablando tanto de hombres como de mujeres. “Y cuanto mayor es el atleta Masters, mayor es la mejora”.

Se ha informado que James gasta alrededor de 1,5 millones de dólares anuales en su cuerpo para mantenerse en forma, cifra que no ha confirmado, pero tampoco negado. Puede permitírselo con un patrimonio estimado de más de 1.000 millones.

James habló de mantenerse en la cima en la serie de Netflix “Starting 5”. Quizás no esté mejorando con la edad, pero hay poco declive.

“De alguna manera, es un fenómeno de la naturaleza”, ha dicho Adam Silver, comisionado de la NBA. “He estado cerca de muchos grandes jugadores y él es uno de los jugadores más trabajadores que he conocido. Quiero decir, no se toma un día libre. Parece que no se toma una tarde libre.

Vonn ha vuelto al circuito de la Copa del Mundo después de obtener una nueva rodilla derecha de titanio. James, por supuesto, nunca se ha alejado después de entrar en la NBA a los 18 años.

Como James, Vonn habla de los beneficios de los baños de hielo y los nuevos métodos de recuperación que no estaban disponibles antes en su carrera.

Ella dijo que obtiene inspiración de atletas como Brady, Hamilton y Serena Williams, quien ganó su último título de Grand Slam en individuales a los 35 años en el Abierto de Australia en 2017. Estaba embarazada de varias semanas en ese momento, lo cual anunció hasta meses después.

“Tom, Lewis, Serena. Todos lo han hecho”, dijo Vonn. “Los recursos que tienen ahora los atletas permiten una mejor recuperación. Así que, aunque seas mayor, te recuperas más rápido que cuando estaba en mis 20".

Vonn le dijo recientemente a The AP en una entrevista en Cortina d’Ampezzo, Italia, que podría estar haciendo menos para mantenerse en forma.

“Mi rodilla no me molesta”, dijo. “No me despierto y tengo que hacer ejercicios de rótula durante 15 minutos y hacer un calentamiento de 30 minutos solo para salir por la puerta.

Ahora simplemente se enfoca en mantener las otras partes de su cuerpo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.