Browns: Myles Garrett pide ser traspasado para poder aspirar a un Super Bowl

El defensive end Myles Garrett solicitó ser traspasado de los Browns de Cleveland con la esperanza de encontrar un equipos con opciones de ganar un Super Bowl, según una declaración que envió a los medios de comunicación el lunes.

Los Browns terminaron últimos en la división Norte de la Conferencia Americana con una marca de 3-14 y el gerente general Andrew Berry señaló la semana pasada que no contemplaban canjear a Garrett durante el receso de temporada. Berry indicó que Garrett entraría directamente de los Browns al Salón de la Fama del fútbol americano.

Un portavoz de los Browns dijo el lunes que el equipo no está considerando ofertas de traspaso para Garrett.

Garrett tiene contrato con los Browns por dos temporadas más, atado por una extensión de cinco años por 125 millones de dólares que firmó en 2020.

"Desde niño soñando con la NFL, todo en lo que me concentré fue en el objetivo final de ganar un Super Bowl, y ese objetivo me motiva hoy más que nunca", dijo Garrett en su declaración. "Mi amor por la comunidad del noreste de Ohio y los increíbles aficionados de los Browns de Cleveland ha hecho que esta sea una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estos últimos ocho años me han moldeado en el hombre que soy hoy".

"Aunque he amado llamar a esta ciudad mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los mayores escenarios no me permitirá conformarme. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Canton, siempre ha sido competir por y ganar un Super Bowl", agregó. "Con eso en mente, he solicitado ser traspasado de los Browns".

Garrett, el Jugador Defensivo del Año de la NFL según The Associated Press la temporada pasada, es finalista para el premio nuevamente. Sus 14 capturas lo colocaron segundo en la liga, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar 14 o más en cuatro temporadas consecutivas. Tiene el récord de la franquicia con 102,5 capturas en su carrera.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.