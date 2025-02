Butker, seguro en su desempeño y creencias, encara su 5to Super Bowl

El pateador de los Chiefs de Kansas City , Harrison Butker, quien suele ser vocal sobre el tema de su fe cristiana, guardó silencio brevemente el lunes por la noche cuando le preguntaron: "¿Qué piensas sobre los gays?"

"Entiendo que esta es una gran noche y estamos aquí para concentrarnos en el juego", dijo Butker mientras estaba sentado en un atril durante el día de medios de la noche de apertura del Super Bowl en el Superdome. "Tal vez si no hubiera cámaras, tendríamos una gran conversación".

Ha sido un año lleno de acontecimientos para Butker, de 29 años, quien se unió a los Chiefs en 2017 y ha sido parte de siete juegos consecutivos del campeonato de la AFC y cinco viajes al Super Bowl. Está persiguiendo su tercer anillo consecutivo y el cuarto en total.

La montaña rusa comenzó hace casi exactamente un año, cuando los Chiefs se enfrentaron a los 49ers en Las Vegas. Uno de los pateadores más precisos de la NFL mantuvo a Kansas City en el Super Bowl con tres goles de campo, incluyendo uno de 57 yardas en el tercer cuarto, antes de que su gol de 29 yardas al final del tiempo reglamentario forzara la prórroga. Kansas City finalmente ganó, 25-22.

Luego vino la temporada baja, y Butker fue parte de varios titulares fuera del campo.

"Ha pasado mucho y nunca esperé ser tan conocido, supongo, como pateador", dijo Butker.

El pasado mayo, Butker fue invitado a dar un discurso de graduación en el Benedictine College, una escuela privada católica en Atchison, Kansas. Entre sus comentarios polémicos, Butker postuló que la mayoría de las mujeres que recibían títulos ese día probablemente estaban más emocionadas por casarse y tener hijos que por ingresar al mercado laboral, y que algunos líderes católicos estaban "imponiendo ideologías de género peligrosas a la juventud de América".

Butker también atacó el mes del Orgullo y criticó la postura del entonces presidente Joe Biden sobre el aborto, obligando a la NFL a distanciarse de los comentarios, diciendo en un comunicado: "Sus puntos de vista no son los de la NFL como organización. La NFL está firmemente comprometida con la inclusión, lo que solo hace que nuestra liga sea más fuerte".

A medida que el verano daba paso a la temporada electoral, Butker volvió a estar en el centro de atención al alentar a los cristianos a votar por lo que describía como "valores tradicionales" y por medio de un sitio web solicitaba donaciones, pero no describía dónde ni cómo se gastaba el dinero.

Butker también pasó tiempo antes del campamento de entrenamiento a fines de julio haciendo campaña por el senador republicano de Missouri, Josh Hawley, un firme partidario del presidente Donald Trump y sus políticas, antes de las elecciones generales.

Sin embargo, se sintió un poco sorprendido por el tipo de atención que lo rodeaba al entrar en la temporada.

"Fue una sorpresa porque había estado diciendo cosas similares a esas durante muchos años ahora y es curioso qué cosas se hacen eco", dijo Butker. "Dije lo que dije. Creo en ello. No siento la necesidad de disculparme por nada. Siento que Dios me ha preparado para ese momento para sentirme seguro de quién soy y qué es lo más importante en mi vida y puedo manejar lo que venga".

La temporada también ha sido una montaña rusa.

Butker anotó un gol de campo de 51 yardas cuando el tiempo expiraba para darle a Kansas City una victoria de 26-25 sobre los Bengals en la semana 2. Tuvo tres goles de campo la semana siguiente que resultaron ser la diferencia en una victoria en Atlanta. Y pateó el gol de campo que adelantó a su equipo en el marcador en el cuarto cuarto de una victoria de 16-14 sobre los Broncos a mediados de noviembre, lo que mantuvo a los Chiefs avanzando hacia la primera posición en la AFC.

Después de ese juego, Butker se sometió a una cirugía para reparar un menisco roto en su rodilla no pateadora. La lesión y el procedimiento subsiguiente afectaron la forma en que patea: su rodilla izquierda se dobla casi como una estocada cuando golpea la pelota ahora y podría ser la razón por la cual, una vez que Butker regresó a mediados de diciembre, falló un punto extra y un intento de gol de campo en semanas consecutivas.

Ha vuelto a estar en forma en los playoffs, anotando de nuevo un trío de goles de campo en una victoria en la ronda divisional sobre Houston, luego anotando el gol de campo de 35 yardas con 3:33 restantes que ayudó a Kansas City a vencer a Buffalo 32-29 en el juego del campeonato de la AFC.

"Es positivo saber que puedes salir y hacer goles cuando importa", dijo. "Pero cada juego es diferente".

Aún así, ya no es ajeno a los Super Bowls en este punto.

"He mejorado mucho en manejar los nervios antes del juego", dijo Butker. "Ya he estado aquí antes. Entiendo que una vez que comienza el juego, es como cualquier otro juego. También siento que puedo dosificar un poco para que mi cabeza no esté dando tantas vueltas antes de que realmente juegue.

"Afortunadamente, he jugado en muchos de estos juegos y tengo esos recuerdos para volver a hacerlo bien", agregó. "Pero obviamente entiendes la magnitud de lo que es este juego".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.