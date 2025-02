Éxito de Howie Roseman en receso previo a la campaña tiene a Eagles de vuelta en el Super Bowl

El camino de Howie Roseman para convertirse en uno de los principales ejecutivos del deporte comenzó como pasante de verano sin remuneración con los Eagles de Filadelfia en el 2000.

Ascendió hasta convertirse en el gerente general más joven de la NFL en 2010, a los 34 años, cumpliendo un sueño de la infancia que comenzó en la escuela primaria, cuando evaluaba jugadores universitarios y armaba un tablero de reclutamiento.

Sin embargo, Roseman no tuvo éxito inmediato y terminó exiliado en 2015 tras una lucha de poder con el entonces entrenador Chip Kelly. Las cosas no resultaron para el equipo y Roseman recuperó el control del personal un año después de que Kelly fue despedido.

Rápidamente construyó el equipo que le dio el primer título de Super Bowl a la franquicia en el 2017.

Luego de una desastrosa temporada 2020, Roseman reconstruyó la plantilla y Filadelfia regresó al Super Bowl dos años después, sólo para perder 38-35 ante los Chiefs de Kansas City.

Ahora Filadelfia está de vuelta y tendrá su revancha ante los Chiefs el domingo en el Superdome. Pero los Eagles no estarían aquí si Roseman no hubiera hecho todos los movimientos correctos durante el receso previo a la temporada.

Ello siguió a un colapso épico en una campaña que inició con foja de 10-1.

"Realmente siento que lo único que importa es el resultado del domingo", dijo Roseman el lunes. "Cambiaría cada premio personal que pueda obtener por otro campeonato".

Puede que no haya otro ejecutivo de un equipo que haya sido tan criticado y amado como Roseman. Los fanáticos de los Eagles lo vilipendiaron alguna vez, pero ahora se refieren al receso como "Temporada de Howie" o #HowieSzn debido a su capacidad para gestionar el límite salarial e incorporar jugadores.

Fue en la temporada de Howie cuando los Eagles les arrebataron a sus rivales Giants de Nueva York a Saquon Barkley y lo vieron correr para 2.447 yardas con siete touchdowns de más de 60 yardas.

También fue en la campaña de Howie cuando los Eagles firmaron a un jugador de equipos especiales en la agencia libre y convirtieron a Zack Baun en un linebacker All-Pro y finalista para el premio de la AP al Jugador Defensivo del Año en la NFL.

Y fue en la temporada de Howie cuando los Eagles seleccionaron al cornerback Quinyon Mitchell en la primera ronda y agregaron al cornerback Cooper DeJean en la segunda, reconstruyendo su secundaria para convertirse en la mejor defensiva de la liga.

"No puedo recordar cuántas veces he dicho lo buen trabajo que Howie ha hecho al traer a estos chicos aquí", dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni. "Luego se trata de construir el equipo y construir los hábitos y que los chicos continúen mejorando. Creo que eso es lo que has visto".

Nadie habla ya de que Roseman seleccionó a Jalen Reagor antes que a Justin Jefferson en 2020 o a J.J. Arcega-Whiteside antes que a DK Metcalf en 2019. Seleccionar a DeVonta Smith en la primera ronda en 2021 resultó positivo y adquirir a A.J. Brown en un canje fue un robo que dio a los Eagles uno de los mejores dúos de receptores abiertos en la liga.

Seleccionar a Jalen Hurts en la segunda ronda del draft de 2020 incluso cuando el equipo tenía a Carson Wentz podría ser la mejor elección de Roseman. Reclutó a Jordan Mailata en la séptima ronda en 2018 aunque el astro australiano del rugby nunca había jugado fútbol americano. Se ha convertido en uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL.

Pero Roseman no se vanagloria de su éxito. Tampoco guarda rencor contra los fanáticos o los medios que querían que lo despidieran.

"Cuando trabajas en Filadelfia, sabes que estás a un paso de que aparezcan pancartas sobre los estadios (diciendo ´¡Despidan a Howie!´)", dijo Roseman. "Así que creo que tienes que ser humilde. Tienes que mantener la cabeza baja. Todo lo que importa es ganar. Le dije esto a Nick cuando lo contratamos: ´Ganas o pierdes´. Al final del día, nada más importa".

Al mostrarle una foto de un poseedor de abono de temporada que llevaba una camiseta de los Eagles con "Howie" en la espalda y el número 52 que representa la victoria en el Super Bowl sobre Nueva Inglaterra en febrero de 2018, Roseman dijo: "Quiero hacerlo sentir orgulloso. Una vez más".

Si los Eagles vencen a los Chiefs, los fanáticos podrían comenzar a referirse a la semana del Super Bowl como "Temporada de Howie" y no sólo al receso".

