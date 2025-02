La sospechosa de drogar al reportero de Telemundo que murió lo habría hecho con otros

La policía de Luisiana está investigando si Adam Manzano, reportero de Telemundo para el Super Bowl, fue drogado antes de ser encontrado muerto en una habitación de un hotel de Nueva Orleans, ya que una víctima anterior de la sospechosa alegó que lo dejó por muerto en un complot similar hace años, reporta The New York Post.

Manzano, de 27 años, reportero de Telemundo Kansas City que estaba en la ciudad para cubrir el gran juego, fue visto por última vez en cámaras de seguridad siendo atraído a una habitación de hotel por la llamada "estafadora de Bourbon Street" Danette Colbert, de 48 años, quien fue encontrada con su teléfono celular y tarjeta de crédito en su casa.

El Departamento de Policía de Kenner dijo a los periodistas el lunes que Colbert tiene antecedentes de drogar a hombres y robarles, y los funcionarios esperan un informe toxicológico para ver si Manzano fue una de estas víctimas.

Desde que Colbert fue arrestada y acusada de robo en relación con el caso de Manzano, varias de sus presuntas víctimas se han presentado para contarle a la policía su historia, agregó el KPD.

David Butler, de 52 años, fue una de las víctimas que conoció a Colbert en un bar del Barrio Francés de Nueva Orleans en noviembre de 2021, informa NBC News.

Butler dijo que Colbert y otra mujer se acercaron a él y le ofrecieron un cóctel, y después de disfrutar de la bebida, rápidamente comenzó a sentirse desorientado y necesitaba ayuda para volver a casa.

"Ella me hizo pasar a una especie de Suburban negro que estaba literalmente allí mismo", dijo al medio. "Y eso es lo último que recuerdo esa noche".

Un administrador de la propiedad encontró a Butler desmayado en el suelo y lo sacudió para despertarlo, y la víctima descubrió que su teléfono y su billetera habían desaparecido y que sus tarjetas de crédito se habían utilizado para realizar cargos de miles de dólares en Best Buy y Walmart.

Más de 80.000 dólares que Butler había escondido en una cuenta de criptomonedas para su jubilación también habían desaparecido, dijo.

Desde entonces, Butler ha estado vigilando a Colbert, temiendo que "no se detuviera", y el sospechoso se enfrenta a cargos similares el año siguiente.

Los registros judiciales de Nevada muestran que Colbert fue acusado en 2022 de hurto mayor y administración de una droga para ayudar a la comisión de un delito grave en dos casos separados. Sin embargo, ambos casos fueron desestimados después de que las víctimas se negaran a testificar ante el tribunal.

Colbert fue finalmente condenada en octubre pasado por fraude informático, robo y transmisión ilegal de fondos monetarios, y la jueza del distrito penal de Orleans, Nandi Campbell, renunció a la prisión y, en su lugar, le ordenó pagar una indemnización y permanecer en libertad condicional durante cinco años, según los registros judiciales.

Butler criticó la sentencia y afirmó que Manzano no habría perdido la vida si Campbell hubiera impuesto una sentencia más severa.

"Si el tribunal hubiera actuado con decisión encarcelando a Colbert o imponiendo condiciones más estrictas para su liberación, es posible que Manzano todavía estuviera vivo hoy", dijo Butler a NBC.

"Las multas mínimas y la falta de encarcelamiento significativo por delitos que podrían haber provocado lesiones graves o la pérdida de vidas son, francamente, un insulto a la seguridad pública y al sistema de justicia", le escribió a Campbell en diciembre.

"Si alguien muere debido a sus acciones en el futuro, su sangre estará indudablemente en las manos de quienes le permitieron escapar de la verdadera responsabilidad..."

La oficina de Campbell no respondió a la solicitud de comentarios de The Post. No se pudo contactar a los abogados de Colbert, quien permanece detenido en el Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson.