Boxeador argelina Imane Khelif dice que ´nunca se ha rendido´ y promete luchar tras demanda

La boxeadora argelina Imane Khelif, quien quedó en el medio de un intenso debate sobre el género en el deporte durante los Juegos Olímpicos de París, denunció las acusaciones "falsas y ofensivas" por parte de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés).

"Me han derribado más veces de las que puedo contar. Pero nunca me he quedado en el suelo", dijo Khelif el martes por la noche en su cuenta de Instagram.

La IBA anunció esta semana que presentará denuncias penales contra el Comité Olímpico Internacional en Estados Unidos, Francia y Suiza. La IBA afirmó que permitir que las boxeadoras Khelif y Lin Yu-ting compitieran y ganasen medallas de oro en París el año pasado "puede servir como base para un enjuiciamiento penal".

Khelif respondió diciendo que "tomará todas las medidas legales necesarias para asegurar que se respeten mis derechos y los principios de la competencia justa".

"Los responsables de estas acciones deben rendir cuentas, y buscaremos todas las vías legales disponibles para garantizar que se haga justicia", agregó.

La IBA, liderada por Rusia, ha sido excluida de los Juegos Olímpicos, pero citó una orden ejecutiva sobre atletas transgénero del presidente de Estados Unidos Donald Trump para justificar las denuncias penales.

Khelif afirmó que la IBA "nuevamente ha hecho acusaciones infundadas que son falsas y ofensivas, utilizándolas para promover su agenda. Este es un asunto que no sólo me concierne a mí, sino a los principios más amplios de equidad y debido proceso en el deporte".

El COI ha afirmado de manera consistente que las boxeadoras de Argelia y Taiwán, que fueron asignadas como mujeres al nacer e identifican como tales, cumplieron con todas las reglas para el torneo olímpico. Ambas también compitieron en Tokio en 2021 y no ganaron medallas.

Khelif y Lin fueron descalificadas de los campeonatos mundiales de 2023 organizados por la IBA, que dijo que no pasaron las pruebas de elegibilidad.

"Las dos atletas mencionadas por la IBA no son atletas transgénero", reiteró el COI el lunes.

Khelif avanzó en los Juegos Olímpicos en medio de un escrutinio internacional y especulaciones desinformadas sobre su sexo. A pesar de haber nacido y crecido como mujer, se encontró en el centro de los debates occidentales sobre género, sexo y deporte tras no pasar pruebas de elegibilidad no especificadas para la competencia femenina de la IBA en 2023.

"Ya he enfrentado adversidades antes", dijo Khelif. "He luchado a través de cada contratiempo, cada acusación falsa, cada intento de borrarme. Y he ganado. Cada obstáculo solo ha fortalecido mi determinación. Continuaré compitiendo con honor e integridad".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.