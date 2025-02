Bivol se convierte en campeón indiscutido de los semipesados; vence por decisión a Beterbiev

RIAD (AP) — Dmitry Bivol venció a Artur Beterbiev por decisión dividida el sábado para convertirse en el campeón indiscutido de los semipesados, al recuperar los cuatro cinturones de su rival y vengar la primera derrota en su carrera, sufrida hace cuatro meses.

Bivol (24-1, 12 nocauts) se impuso por 116-112 y 115-113 en dos tarjetas de puntuación, mientras que el tercer juez dictaminó un empate 114-114. Beterbiev (21-1), quien sufrió la primera derrota en la carrera, había ganado su primer combate por decisión mayoritaria con las mismas tres puntuaciones finales.

"La diferencia fui yo", dijo un sonriente Bivol, mientras sostenía sus cuatro cinturones. "Fui mejor, me presioné más, estuve más confiado y ligero, y simplemente deseé más ganar hoy".

Bivol inclinó la revancha a su favor en los rounds intermedios, cuando mostró su precisión en los golpes y su elusividad. Se mantuvo alejado del poder de Beterbiev, que amenazaba con decidir el combate en los primeros momentos, y sumó puntos con contraataques mientras la energía de su adversario disminuía.

Aunque Beterbiev aturdió a su contrincante con un golpe de derecha que le abrió un corte sobre el ojo izquierdo en el 12º asalto, Bivol se mantuvo firme para lograr la victoria.

"Estoy muy contento", dijo Bivol. "Pasé por muchas cosas el año pasado... Para ser sincero, perdí la primera pelea y me sentí un poco más relajado. No me presioné tanto esta vez, como sí lo hice antes de la primera pelea".

El evento principal de la función en Riad fue una revancha del entretenido primer combate por el título de los semipesados, disputado el 12 de octubre en el Kingdom Arena. Beterbiev ganó esa estrecha decisión mayoritaria y completó los 12 rounds por primera vez en su carrera.

Los seguidores de Bivol criticaron el veredicto que convirtió a Beterbiev en el primer campeón indiscutido de los semipesados en la era de los cuatro cinturones, y varias medidas estadísticas respaldaron su enojo. Una pronta revancha era natural, y los promotores saudíes hicieron que sucediera en una cartelera repleta de combates por títulos.

"Pienso que esta pelea fue mejor que la primera", consideró Beterbiev, quien opinó que había ganado también la revancha. "Ahora yo soy el que tiene que recuperarse".

Bivol se diluyó en los últimos tres asaltos de su primer combate, lanzando cientos de golpes menos de los que logró en su sorpresiva victoria sobre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Bivol salió a intercambiar golpes con Beterbiev en la revancha. Beterbiev aumentó su agresividad y efectividad a partir del tercer asalto, cerrando la distancia con Bivol y castigando al retador con golpes al cuerpo.

Beterbiev pareció al borde de una victoria apoyada en su dominio físico, pero Bivol incrementó su actividad y contragolpes en los rounds intermedios para cambiar el rumbo de la contienda una vez más.

Mientras, Beterbiev lució cansado a medida que avanzaban los episodios.

Bivol alcanzó la fama en 2022 con su impresionante victoria sobre Álvarez, frustrando el intento del superastro mexicano por ganar un título mundial en una quinta división. Bivol defendió su título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y obtuvo el cinturón de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) en tres victorias posteriores antes de perder ambos ante Beterbiev.

Beterbiev, ruso de 40 años radicado en Montreal, había ostentado al menos un cinturón de título de peso semipesado desde 2017.

En la cartelera preliminar en Riad, el neozelandés Joseph Parker noqueó a Martin Bakole en el segundo asalto para ganar el título interino de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Bakole, quien tomó la pelea hace dos días, después de que Daniel Dubois se enfermó, fue una presa fácil para Parker (36-3, 24 nocauts) en su sexta victoria consecutiva.

Shakur Stevenson también retuvo su título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al noquear al reemplazo de última hora Josh Padley, quien hizo un esfuerzo valiente antes de que su esquina arrojara la toalla tras tres caídas en el noveno asalto.

Stevenson (23-0, 11 nocauts) tuvo el control desde el primer asalto, pero el estadounidense hizo poco para silenciar a los críticos que afirman que le falta instinto para resolver las peleas, antes de finalmente conseguirlo

