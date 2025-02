"La Avispa" Puello ya está en NY para la defensa de su título mundial el próximo sábado

El dominicano Alberto "La Avispa" Puello ya está en Nueva York para defender su título de campeón mundial el próximo sábado ante el español Sandor Martín en un evento a celebrarse en el Barclays Center de Brooklyn.

Puello, campeón titular del peso súper ligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), viene de cumplir con un intenso programa de preparación en Las Vegas, Nevada, bajo las orientaciones del entrenador cubano Ismael Salas.

"Reconozco que estaré ante un rival de peligro, que viene con mucha hambre de alcanzar la gloria, pero me he preparado lo suficiente, he cuidado cada detalle y estoy listo para retener el título y llevarlo de regreso a mi país, República Dominicana", dijo Puello.

En el combate ante Martín el próximo sábado, "La Avispa" no solo estará arriesgando la faja mundial, sino también su invicto como boxeador profesional.

El dominicano suma 23 triunfos, incluido 10 por la vía del nocaut, sin ninguna derrota.

Su rival, Sandor Martín, con más recorrido en el boxeo profesional, presenta foja de 42 victorias y tres derrotas.

Puello viene de sorprender al mundo con un inesperado triunfo ante el estadounidense Gary Russell, hasta entonces invicto, con 17-O, todas sus victorias antes del límite y el gran favorito para bajar del ring con el título de campeón interino.

Sin embargo, quien celebró fue el dominicano Puello, que semanas después fue elevado a la categoría de campeón titular por el CMB.

Entrenamiento para la prensa

Para este miércoles, "La Avispa" Puello realizará entrenamiento público para los medios internacionales acreditados para el evento del próximo sábado.

El dominicano hará una exhibición de las condiciones en que se encuentra en ruta a la primera defensa de su título de campeón mundial.

Antes que Puello, también tendrá su entrenamiento público su rival, el español Sandor Martín.