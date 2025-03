Puello retuvo la faja con dudas y pide la unificación

BROOKLYN, Nueva York. "La decisión de los jueces me pareció correcta. No peleé como hubiese deseado hacerlo, pero saqué a relucir mi estirpe de campeón. Tuve algunos problemas al principio de los asaltos, sin embargo, siempre terminé resolviendo cada contratiempo para prevalecer al final".

Fueron las palabras de Alberto "Avispa" Puello, luego de defender la corona universal del peso súper ligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el español Sandor Martín por decisión dividida, en el Barklays Center de esta ciudad.

Al final de la contienda, dos tarjetas de los jueces favorecieron al dominicano 115-113 y 116-112, y una al español, por 115-114.

Puello, de 30 años, extendió su invicto a 24 combates, 10 definidos por nocaut. El sanjuanero señaló que la clave para vencer a un rival tan complicado como el español fue su amplia experiencia arriba del ring.

CompuBox vio a Martín conectar 162 de 441 (37%) golpes en total y 131 de 321 (41%) golpes de poder, donde tuvo una clara ventaja. Puello fue acreditado con conectar 150 de 526 (29%) golpes en total y 83 de 247 (34%) golpes de poder, mientras que mantuvo una ventaja de 67 a 31 en jabs conectados.

Después del fuerte comienzo de Martín, Puello comenzó a recuperarse en la segunda mitad e hizo una acción contundente en el octavo asalto, conectando dos zurdazos para comenzar el asalto.

Los dos últimos asaltos fueron los mejores de la pelea para Puello, quien ensangrentó al europeo.

"Lo que viene es la unificación. Que se venga cualquier campeón, que aquí estoy yo", dijo Puello.

"Sentí que gané esta pelea, pero yo no soy parte de los jueces y claramente ellos lo vieron de una forma distinta. No sé que me falta, pero no estoy por bajar los brazos", afirmó el catalán a la agencia EFE.