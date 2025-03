Will Campbell y Kelvin Banks Jr. se unen a la batalla por ser el primer liniero ofensivo elegido

Will Campbell tiene una respuesta franca para los cazatalentos de la NFL que cuestionan sus medidas.

Vayan a ver el video.

Lo que encontrarán, sostiene, es un tackle que ha mantenido a los prospectos del draft a distancia durante las prácticas de LSU y a lo largo de los partidos de la Conferencia del Sureste durante tres temporadas casi impecables, ayudándole a argumentar su caso para ser el primer liniero ofensivo seleccionado en el draft de abril.

"No hay una sola jugada en la que, cuando me superan, dirías ´Oh, eso fue porque tengo brazos más cortos´", dijo Campbell este fin de semana en Indianápolis. "No tengo brazos del tackle ofensivo prototipo, pero sé que eso es algo de lo que soy consciente y es algo que utilizo cada semana en mi juego y preparación para atacar a diferentes defensivos".

Campbell midió 1.98 metros y pesó 144 kilogramos, pero fueron sus brazos de 82,5 centímetros los que enviaron señales de alerta en el combine anual de la NFL. Los equipos generalmente quieren tackles con brazos de al menos 83 centímetros de largo.

Aunque la mayoría de las personas puede pensar que una diferencia de tres octavos de pulgada no importa mucho, entre los hombres grandes del fútbol americano este es el tipo de cosas que ayudan a separar a los jugadores y hace dudar si Campbell podría ser un mejor guard a nivel profesional.

Según las calificaciones de NFL.com, Campbell llegó a Indianápolis empatado en el segundo lugar con Kelvin Banks Jr. de Texas entre el grupo de linieros ofensivos de este año. El tackle Armand Membou de Missouri fue clasificado como el número uno.

Pero Campbell vino aquí para demostrar que no tiene rival.

Así que, a diferencia de la mayoría de los mejores prospectos que optaron por esperar hasta sus Pro Days en la universidad, Campbell pasó por las pruebas. Registró el quinto mejor tiempo en las 40 yardas con 4,98 segundos. Membou fue segundo con 4,91.

Membou empató en el cuarto lugar en el salto vertical con 86 centímetros, mientras que Campbell estaba en un grupo de cinco jugadores empatados en el séptimo lugar con 81 centímetros; Membou y Campbell ocuparon los dos primeros lugares en el salto de longitud. El primero saltó 2,92 metros, mientras que el segundo y el guardia Tate Ratledge, de Georgia, registraron cada uno 2,87 metros.

"Solo quiero mostrar mi habilidad atlética, versatilidad, derecha, izquierda, lo que sea, lo que necesiten que haga, voy a salir y hacerlo", dijo antes de las pruebas. "Estoy emocionado de competir."

A los cazatalentos seguramente les gustará escuchar ese comentario.

Por otro lado, Campbell no tiene nada que ocultar. Ha estado ganando las batallas más competitivas casi desde el momento en que pisó el campus.

Campbell y Emery Jones Jr., otro de los 329 invitados al combine, ganaron sus respectivos puestos como titulares hace tres años, dando a LSU su primera pareja de tackles verdaderamente novatos en la historia de la escuela.

Campbell también prosperó. Solo permitió cinco capturas en 38 duelos como titular en su carrera, incluyendo dos la temporada pasada, desarrollando una fuerte ética de trabajo.

Banks nació en Humble, Texas, y asistió a la escuela secundaria en Houston, pero siguió un camino similar para entrar en la discusión sobre quién irá primero en este grupo de posiciones.

Él también fue titular durante tres años, abriendo el camino para algunos de los corredores más productivos en la historia de los Longhorns. Hizo dos apariciones en playoffs, ganó un campeonato de conferencia y la temporada pasada ganó el Trofeo Outland, el Premio Lombardi y fue unánimemente All-American.

El cuerpo de Banks es ligeramente más pequeño que el de Campbell, midiendo 1.96 metros y pesando 143 kilogramos, pero Banks tenía brazos y manos más largos — 85 centímetros y 26,2 centímetros, respectivamente. Esos dos factores podrían marcar la diferencia.

Al igual que Campbell, Banks demostró sus habilidades en el campo el domingo. Banks corrió las 40 yardas en 5,16, ocupando el 17mo lugar en el grupo, e igualó el salto vertical de 81 centímetros de Campbell. Pero solo superó a otros cuatro jugadores en el salto de longitud, alcanzando 2,64 metros. Banks no planeaba hacer el press de pecho el lunes.

Banks espera que esos números sean lo suficientemente buenos para ganar la competencia. Campbell cree que sus estadísticas ayudarán, pero realmente se destacará cuando los cazatalentos se den cuenta de que puede manejar a cualquiera que le lancen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.