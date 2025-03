Raiders adquieren a quarterback Geno Smith en canje con Seahawks dice fuente de AP

Geno Smith jugará ahora con los Raiders de Las Vegas, informó el viernes una persona con conocimiento del canje mediante el que los Seahawks de Seattle se desprendieron del mariscal de campo.

La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los equipos no han anunciado el acuerdo, dijo que los Raiders están enviando a los Seahawks una selección de tercera ronda del draft a cambio de Smith.

El quarterback de 34 años y dos veces seleccionado al Pro Bowl se reencuentra con el nuevo entrenador de los Raiders, Pete Carroll, en Las Vegas. Mientras tanto, los Seahawks buscarán un nuevo titular.

Smith lanzó para 4.320 yardas y 21 touchdowns con 15 intercepciones la temporada pasada.

