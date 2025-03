Brandon Graham se retira tras 15 temporadas y 2 títulos con los Eagles

La carrera de Brandon Graham en Filadelfia comenzó con críticas, pues era considerado un fracaso de la primera ronda, pero terminó como uno de los jugadores más queridos de su generación con los Eagles.

Graham anunció su retiro el martes tras una carrera de 15 años en Filadelfia, que se destacó por su papel en la jugada defensiva que ayudó a llevar a los Eagles a su primer título de Super Bowl.

"Di todo lo que tenía, todo lo que tenía en esto", indicó Graham. "No tengo ningún arrepentimiento".

Graham, quien cumplirá 37 años en abril, agradeció a la organización, a sus entrenadores, a sus compañeros de equipo y a su familia durante una emotiva conferencia de prensa para anunciar su decisión.

Recordó el largo camino que tuvo que recorrer para ganarse a los aficionados de Filadelfia, notoriamente exigentes, ya que pasó de ser un suplente con solo 17 capturas en sus primeros cinco años a ser una parte clave de una línea defensiva dominante más adelante en su carrera.

Graham dijo que fue difícil incluso salir de casa al principio de su carrera cuando le pusieron la etiqueta de "fracaso", pero que estaba contento por perseverar y haber podido permanecer en Filadelfia durante toda su carrera.

"No empezamos tan bien, como saben", les dijo a los aficionados. "Me hicieron trabajar por esto y se los agradezco. Me empujaron a ser mejor, y cuando llegó el momento, celebramos juntos — dos veces".

Líder en partidos jugados

El exjugador seleccionado en la primera ronda del draft proveniente de Michigan en 2010 termina su carrera como el líder histórico en juegos disputados para los Eagles con 206, ocupa el tercer lugar con 76 1/2 capturas y tiene la mayor cantidad de capturas en postemporada con cinco 1/2.

Graham también es uno de los cuatro jugadores que participaron en ambas victorias de los Super Bowls de Filadelfia: tras la temporada 2017 contra Nueva Inglaterra y el mes pasado contra Kansas City.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.