Mujer es acusada de asesinato por la muerte de un reportero durante el Super Bowl

Foto dada por Telemundo Kansas City del reportero de televisión Adan Manzano de 27 años, quien falleció durante el Super Bowl. ( TELEMUNDO KANSAS CITY VIA AP )

Una mujer fue acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de un reportero de televisión el mes pasado, cuando él se encontraba en una asignación para cubrir el Super Bowl en Nueva Orleans, informaron las autoridades el martes.

Adán Manzano, reportero y presentador de 27 años de Telemundo con sede en Kansas City, Misuri, fue encontrado sin vida el 5 de febrero en su habitación de hotel en el suburbio de Kenner, Nueva Orleans.

Al día siguiente, la policía arrestó a Danette Colbert, de 48 años, bajo los cargos de haberle robado el teléfono celular y las tarjetas de banco.

El jefe de policía dio declaraciones

El jefe de policía de Kenner, Keith Conley, dijo en una conferencia de prensa transmitida en línea el martes que se había añadido un cargo de asesinato en segundo grado contra Colbert, quien ha permanecido en prisión desde su arresto el mes pasado.

Indicó que un cómplice sospechoso fue arrestado en Fort Lauderdale, Florida, por cargos de robo y fraude.

La decisión de acusar a Colbert en la muerte de Manzano se tomó a pesar de que los resultados preliminares de la autopsia fueron inconclusos en cuanto a si se trató de asesinado o si murió accidentalmente.

Un abogado de Colbert, Stavros Panagoulopoulos, no respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico en procura comentarios el martes. El mes pasado dijo que la policía estaba haciendo "suposiciones y conjeturas" para vincular a Colbert con la muerte de Manzano.

El doctor Gerry Cvitanovich, el forense del condado de Jefferson, le indicó a los reporteros que la autopsia encontró que Manzano murió por "asfixia posicional" mientras estaba acostado boca abajo sobre una almohada y que no podía respirar después de ingerir una combinación de alcohol y el depresor Xanax.

"Ambos son depresores del sistema nervioso central, y cuando los sumas son realmente malos", dijo el forense. "Uno de los peligros es que terminas en una posición donde obstruyes tu capacidad para respirar".

Conley dijo que estaba "muy confiado" en que las autoridades tienen suficiente evidencia para procesar con éxito a Colbert por asesinato, aunque se negó a discutir los detalles de su caso.

La policía ha dicho anteriormente que un video de seguridad del hotel donde se alojaba Manzano mostró a él y a Colbert entrando juntos en su habitación el día de su muerte. Las imágenes mostraron a Colbert saliendo sin él aproximadamente una hora después.

Las autoridades dijeron en su momento que Colbert luego utilizó la tarjeta de crédito de Manzano para hacer una compra en una gasolinera de Nueva Orleans y en varias tiendas de la zona.

La policía también ha señalado que los registros médicos de Manzano no mostraron prescripciones para Xanax u otros depresores, y que recuperaron la droga de la casa de Colbert.

"Hay muchas piezas en este rompecabezas", dijo el jefe de policía. "Reconocemos que va a ser un caso circunstancial".

En cuanto al hombre acusado de robo y fraude junto a Colbert, Conley dijo solo que la policía había encontrado "correspondencia e información donde estaban intercambiando mensajes. Así que pensamos que estaban trabajando mano a mano en conjunto".

Colbert fue declarado culpable

El año pasado, un jurado de Luisiana encontró a Colbert culpable de cargos de robo y fraude en un caso no relacionado.

En 2022, Colbert fue arrestada dos veces en Las Vegas por cargos de delito grave de robo mayor y administración de una droga para ayudar en un crimen grave, según muestran los registros judiciales. En ambos casos, se la acusó de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel y robarles.

Los cargos fueron desestimados porque las víctimas no quisieron testificar en la corte, dijo a The Associated Press el abogado de Colbert para esos casos, Daniel Lippmann.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.