Commanders rehacen contrato de Samuel para garantizar 17 millones en salario para 2025

Deebo Samuel y los Commanders de Washington han reelaborado el contrato del wide receiver para garantizar 17 millones esta temporada, con 3 millones en incentivos adicionales, según una persona con conocimiento del movimiento.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el equipo no ha anunciado la reestructuración.

Samuel, de 29 años, está entrando en la última temporada de la extensión de tres años y 71,55 millones que firmó con San Francisco en 2022 con un salario base anterior no garantizado.

Llegó desde los 49ers

Los Commanders lo adquirieron de los 49ers el 1 de marzo por una selección de quinta ronda en el draft del próximo mes.

Samuel es una de varias adiciones de alto perfil hechas por el gerente general de segundo año Adam Peters después de la improbable carrera de su equipo al Juego de Campeonato de la NFC, liderado por el quarterback Jayden Daniels, Novato Ofensivo del Año AP.

Washington también obtuvo en un canje al tackle izquierdo, Laremy Tunsil y firmó a los linieros defensivos Javon Kinlaw y Deatrich Wise; al esquinero Jonathan Jones y al profundo Will Harris.

Samuel, quien de inmediato se convierte en el receptor N° 2 para Daniels después de Terry McLaurin, hizo 51 recepciones para 670 yardas y tres touchdowns la temporada pasada con los 49ers. El producto de South Carolina tiene 334 recepciones para 4.792 yardas y 22 touchdowns desde que debutó en la NFL en 2019.