Los caminos profesionales de Vian Araujo y Ricardo Rodríguez se cruzaron de manera fortuita en un show de radio en el cual ambos eran empleados y con el paso del tiempo se han convertido en referentes en la crónica deportiva nacional.

El proyecto Abriendo el Juego en Kiss 94.9 FM los unió en febrero del 2011 y el mismo por diversas razones evolucionó hasta convertirse en Abriendo Sports en KQ 94.5 FM.

La pareja acaba de ganar su segundo premio Soberano al Mejor Podcast, el resultado de una cadena de entrevistas que generan millones de vistas y a través del cual han logrado enganchar a peloteros latinos activos y retirados.

"En el primero me sorprendió que nos nominaran, si no nos nominaban para el segundo, me iba a sorprender", dice Rodríguez en visita a Diario Libre.

"La clave ha sido que nos dimos cuenta temprano de que la gente buscaba entretenimiento, que querían escuchar algo entretenido", dijo Araujo, sobre el éxito del proyecto.

"Identificamos que la ligereza era clave a esa hora de la mañana", agregó Rodríguez sobre el programa que arranca a las siete de la mañana y compite en una exigente franja horario históricamente dominada por el tema político.

El origen del podcast

"Abriendo el Podcast" surge a raíz de buscar un espacio para la publicidad de una bebida alcohólica, que no era posible anunciar en la mañana por ley.

"Dijimos, este comercial hay que retenerlo, y lo que nos inventamos fue, hacer algo que no hacemos en la mañana", expresó Araujo.

"Estaban los podcasts después de la pandemia medio pegados, y dijimos, ´ bueno, esta es la opción´", agregó. De ahí surge "Abriendo el Podcast", ya que en las mañanas no podían hacer entrevistas extensas.

La razón del primero

La primera entrega de Abriendo el Podcast no fue con un atleta. La conversación fue con el comediante "El Nagüero" y eso tuvo su razón de ser en la búsqueda de visualizaciones y trascender al deporte.

De hecho varias figuras ajenos al deporte fueron protagonistas en el arranque del proyecto, y ellos piensan en algún momento retomarlo.

A-Rod está cerca

Durante la Serie Mundial del 2024, se dio un acercamiento con Alex Rodríguez, gestionado a través de David Ortiz. El Big Papi tiene uno de los episodios más visto en el canal.

"Lo de Alex está más cerca, yo creo que es una cuestión de que su agenda lo permita", dijo Araujo. "En un momento teníamos una fecha determinada, pero no se pudo."

La sinergia con Félix

Félix José es una de las figuras más emblemáticas que ha tenido "El Podcast", y ha establecido una relación de complicidad con Vian y Ricardo, que lo ha convertido en parte del proyecto.