El jinete multado por excederse en golpes al caballo en el Kentucky Derby piensa apelar

Junior Alvarado, quien montó a Sovereignty hasta la victoria en el Derby de Kentucky de este año, está considerando apelar la multa y la suspensión que recibió por el uso excesivo de la fusta durante la carrera.

La Autoridad de Integridad y Seguridad Hípica (HISA en inglés) declaró el sábado que el jinete usó la fusta "más de la cantidad permitida". Según las regulaciones de la HISA, los jinetes pueden golpear a su caballo seis veces durante una carrera; Alvarado usó la fusta en Sovereignty ocho veces.

Esta fue su segunda infracción de este tipo en los últimos 180 días, lo que significa que su multa se duplicó a $62,000, el 20% de sus ganancias del Derby de Kentucky. Alvarado también fue suspendido durante dos días de carreras en Kentucky, el 29 y el 30 de mayo.

El jinete tiene 10 días para presentar una apelación y niega haber usado la fusta en exceso. Si Alvarado no apela, cumplirá la suspensión de dos días el 29 y 30 de mayo. Está radicado en Nueva York, donde no hay carreras esos días.

El 1 de diciembre, se determinó que Alvarado había usado su fusta siete veces al ganar el Cherokee Mile de 250.000 también en Churchill Downs. Se reunió con los comisarios de Churchill Downs por video la semana pasada para discutir el Derby.

"No maltraté al caballo", declaró al Daily Racing Form. "Nadie puede decirme, incluso si pueden probar que golpeé al caballo dos veces más, que fue de forma abusiva, es simplemente ridículo. El castigo no se ajusta al delito y no creo que haya habido ningún delito".

LO CONSIDERA

Alvarado dijo que sopesará si vale la pena apelar o si debe olvidar el incidente.

"Me gustaría simplemente terminar con esto y dejarlo atrás; no quiero cargar con esto ni un día más, pero al mismo tiempo no quiero rendirme tan fácilmente como si tuvieran razón", dijo Alvarado.

"Me gustaría seguir adelante y arreglar algo. Como todos pueden ver, las sanciones que enfrentamos son injustas. Tal vez [apelando] podamos sacar algo bueno de esto".

El jinete de 38 años montó a Sovereignty hacia una emocionante victoria en la carrera del fin de semana pasado, alejándose del gran favorito, Journalism, en la recta final. Sovereignty no competirá en el Preakness Stakes de este mes, la segunda etapa de la Triple Corona de las carreras de caballos de Estados Unidos.