Journalism es el favorito del Preakness, pero tendencias recientes muestran que no será fácil

Nada mejor que dos entrenadores experimentados, miembros del Salón de la Fama con 15 victorias combinadas en el Preakness Stakes, aumenten la presión sobre un competidor unos días antes de la gran carrera.

D. Wayne Lukas le dijo a Michael McCarthy: "Oye Mike, creo que no puedes perder esta carrera". Bob Baffert bromeó: "Sí, Mike, no la puedes perder".

El caballo de McCarthy, Journalism, es el favorito (8-5 en las apuestas) para ganar la edición 150 del Preakness el sábado, después de terminar en un sólido segundo lugar detrás de Sovereignty en el Kentucky Derby.

Sovereignty no correrá después de que su equipo decidiera saltarse la carrera para descansar más y apuntar al Belmont Stakes el próximo mes, una ausencia notable que convierte al subcampeón del Derby en la mejor opción dentro de un grupo de nueve.

"Hay otros caballos muy talentosos, pero el caballo a vencer sin duda es Journalism. Todos tienen que vencer a Journalism", comentó Mark Casse, el entrenador de Sandman (4-1), que será montado por el experimentado jinete puertorriqueño John Velázquez. "Se trata de la recuperación para competir en dos semanas".

Journalism, Sandman y American Promise de Lukas son los únicos caballos del Preakness que corrieron en el Derby hace dos semanas.

Sandman fue séptimo después de luchar con el barro que le salpicaba en la cara, y American Promise terminó 16to después de encontrarse con problemas al principio y al final de la carrera de 19 caballos en Churchill Downs, que suele ser caótica.

Bob Baffert tiene el récord

Baffert ha ganado ocho veces la etapa intermedia de la Triple Corona, una cifra récord. Llegaría a nueve si Goal Oriented logra la gesta saliendo como número 1 en el puesto interior.

Lukas, de 89 años, tiene siete victorias en esta carrera y puede empatar a Baffert si American Promise le ayuda a repetir triunfos en el Preakness después de ganar el año pasado con el inesperado Seize the Grey.

"Está mejor esta semana que la semana antes del Derby. Si eso nos ayuda o no, no lo sé, pero no tenemos excusas en este establo. Puede que sea cuando Journalism termine con nosotros.

No lo sé. Veremos", señaló Lukas sobre American Promise, un hijo de Justifify —ganador de la Triple Corona de 2018 con Baffert como entrenador.

"Creo que Journalism no es invencible", añadió. "No sabemos cómo va a recuperarse en dos semana. Eso es lo primero, pero es una carrera diferente. Son nueve (caballos). Significa que probablemente todos tendrán una oportunidad contra él. Es una superficie diferente. Obviamente es más corta. Puede que no le convenga demasiado".

El Preakness, con una distancia 1-3/16 millas (1.910 metros), es ligeramente más corto que el Kentucky Derby de milla y un cuarto, pero hay optimismo sobre condiciones casi normales después de que casi una semana de lluvia cayera sobre Baltimore y embarrara la pista de tierra en el Hipódromo de Pimlico.

Después de que Journalism galopara a través del barro a principios de esta semana, McCarthy bromeó sobre la superficie: "Creo que todos esperarían que esté mejor para el sábado".

Journalism corrió bien en el lodo

Journalism se desenvolvió bien en el lodo en Louisville hace dos semanas, y todo, desde su pedigrí —es hijo del ganador del Preakness de 2007, Curlin— hasta sus victorias en importantes carreras en California, lo convierten en un favorito digno.

"Tengo mucha confianza en mi caballo. Está regresando en dos semanas. A veces, con buenos caballos, es mucho más difícil saber cuándo no están en su mejor momento porque pueden manejarlo y manejan estas cosas con tanta facilidad. Veremos el sábado, pero mi instinto me dice que estamos en camino a cosas buenas", manifestó McCarthy.

