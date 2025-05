Los nuevos Juegos Mejorados permitirán uso de dopaje y se harán en el 2026

Una nueva compañía que busca infundir niveles sin precedentes de ciencia, dinero y drogas para mejorar el rendimiento en los deportes de estilo olímpico anuncia que celebrará su primera competencia formal en mayo de 2026 en Las Vegas.

Los Juegos Mejorados ( Enhanced Games, en inglés) anunciaron hoy sus planes de celebrar, dentro de exactamente un año, su primera competencia anual en la que se permitirá, si no se incentiva directamente, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento como esteroides, testosterona y hormona del crecimiento, cuya posesión suele ser legal, pero está prohibida en el deporte.

Los organizadores afirman que esperan eliminar el estigma del uso de estas sustancias y promover formas más seguras de superar los límites del rendimiento humano.

Aron D'Souza, fundador y presidente de la compañía, presentó este miércoles como argumento inaugural en un esfuerzo por crear "superhumanidad". Reveló las grandiosas ambiciones del evento desde el escenario de un club en el Strip de Las Vegas, acompañado de luces estroboscópicas y música house.

"Estamos aquí para impulsar el progreso de la humanidad", dijo D'Souza. "...Las viejas reglas no solo frenaron a los atletas, sino también a la humanidad", agregó según publica ESPN, bajo la firma de Dan Murphy.

La empresa de D'Souza ofrece importantes incentivos económicos a los atletas que probablemente tengan que renunciar a futuras oportunidades de competir en la mayoría de los demás eventos deportivos internacionales.

Además de una bolsa de 500.000 dólares por cada evento (250.000 dólares para el primer clasificado). Enhanced Games también ofrecerá honorarios por participación a los atletas y bonificaciones por batir récords durante la competición.

Enhanced Games ya ha firmado su primer cheque de un millón de dólares como bonificación por batir un récord mundial.

El lanzamiento de miércoles presentó un documental de una hora que mostraba al nadador griego Kristian Gkolomeev estableciendo un nuevo récord mundial en los 50 metros libres semanas después de comenzar a entrenar con sustancias para mejorar el rendimiento.

500.000 Dólares Por cada evento y 250.000 dólares para el primer clasificado, ofrecen los Juegos Mejorados o Enhanced Games.

Juegos Mejorados o Enhanced Games afirma que el evento, celebrado en Greensboro, Carolina del Norte, fue verificado por los responsables de USA Swimming presentes. El evento se celebró a puerta cerrada y el resultado no pudo verificarse de forma independiente.

Récord y recompensa

Gkolomeev, de 31 años, se inscribió para competir con Enhanced Games en diciembre, varios meses después de competir en sus cuartos Juegos Olímpicos, y fue uno de los dos nadadores que buscaban una recompensa de un millón de dólares por batir el récord mundial como parte de un esfuerzo para promocionar la nueva compañía.

El excampeón nacional de la NCAA terminó quinto en las dos finales anteriores de 50 metros libres en los Juegos Olímpicos, perdiendo la medalla en París por 0,03 segundos.

En febrero, marcó un tiempo de 20,89 segundos en una contrarreloj, superando el récord mundial de 20,91 segundos establecido por el brasileño César Cielo en 2009.

En una entrevista con ESPN la semana pasada, Gkolomeev se negó a revelar qué fármacos específicos usó, alegando la preocupación de que otros intentaran replicar su combinación de potenciadores sin la debida supervisión médica.

"Tengo muchas ganas de compartirlo con todos porque básicamente no fue nada, pero no es justo que otros lo sepan, porque no quiero animar a nadie a hacer lo que yo hago sin un médico", dijo Gkolomeev.

Gkolomeev comentó que unirse a los Juegos Mejorados lo motivó a alcanzar su máximo potencial y a ganar dinero tras una larga carrera en la natación.

"Para mí, un año exitoso en los Juegos Mejorados es más de lo que podría ganar en 10 carreras", afirmó.