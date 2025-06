Rafa Nadal es el más reciente de los famosos españoles que viene a vivir a la República Dominicana

Con el anuncio de que Rafa Nadal fijará su residencia en Playa Nueva Romana, junto a su esposa y su hijo, el tenista se suma a una exclusiva lista de celebridades españolas que han decidido establecerse en la República Dominicana, atraídas por su clima, privacidad, calidad de vida y estilo de vida relajado.

Actualmente, al menos tres artistas de España viven en el país o lo han convertido en su residencia habitual. Junto a Nadal figuran la actriz Paz Vega, el cantautor Diego El Cigala y la cantante Concha Buika.

El vínculo de Nadal como inversionista en República Dominicana se remonta a 2012, cuando se reportó que adquirió una villa en Playa Nueva Romana. Este martes 10 de junio se informó que ha decidido mudarse de forma definitiva, tras retirarse del tenis profesional. Vivirá allí junto a su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/11/whatsapp-image-2025-03-07-at-193309-9fcb81ca-1-33081a21.jpeg El presidente Luis Abinader junto a Rafael Nadal en la inauguración del hotel Zel Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

Inauguración de Zel Punta Cana

En marzo pasado, el presidente Luis Abinader acompañó al Grupo Meliá y al tenista Rafa Nadal en la inauguración del hotel Zel Punta Cana.

La marca Zel nació de una conversación entre Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, y Rafa Nadal sobre los gustos y desagrados de los hoteles. Crearon el concepto y lo inspiraron en la cultura, gastronomía y modo de vida del Mediterráneo, la región de donde son nativos.

Por su éxito en Mallorca y la Costa Brava, España, el resort fue replicado en Punta Cana, como primer destino turístico en el Caribe en tenerlo. Cuenta con 190 habitaciones y suites diseñadas para grupos y familias. Además, se han respetado los manglares y se han sembrado cientos de árboles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/11/ap25143694227546-b6daa2b1-dec6bbbd.jpg Rafael Nadal besa el trofeo de campeón tras vencer a Casper Ruud en la final del Abierto de Francai, el 5 de junio de 2022, en París. (FUENTE EXTERNA)

Paz Vega, El Cigala y Concha Buika

Paz Vega, actriz sevillana, decidió hace varios años radicarse en Casa de Campo, buscando un entorno seguro y tranquilo para criar a sus hijos.

Aunque lejos de los focos mediáticos, estrenó su ópera prima, "Rita", en el Festival de Cine Global de Santo Domingo, que tuvo lugar del 31 de enero al 6 de febrero de 2025.

Antes, Diego El Cigala, el célebre cantautor flamenco se radicó en Playa Nueva Romana desde agosto de 2013 y desde marzo de 2014 tiene ciudadanía dominicana. "La República Dominicana es maravilla, me gusta muchísimo.

Yo he conocido Latinoamérica entera y en la República Dominicana me he sentido súper cómodo, súper libre albedrío (..)" argumentó, según informó Diario Libre al tiempo que aclaró que la decisión de instalarse en el país, la analizó durante un par de años y se debe, en parte, a la crisis que atraviesa España.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/11/jerameel-reyes-diego-el-cigala-artista-espanol-radicado-en-republica-dominicana-abdfe37a-9a51ecc8.jpg Diego El Cigala decidió vivir en República Dominicana junto a parte de su familia, como Paz Vega y Concha Buika, en zonas residenciales-turísticas. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido indicó que el país ibérico, "está pasando por un momento súper difícil".

Concha Buika, la cantante y compositora española de padres de Guinea Ecuatorial fijó residencia en el enclave turístico dominicano de Punta Cana, y lo confirmó en junio de 2023 a la agencia EFE, cuando anunció el inicio de su gira "Buika Music World Tour" .

Santo Domingo fue el punto de partida de la serie de conciertos, el 1 de julio del citado año.

La mudanza de Pitingo, considerado una de las figuras del flamenco español más destacadas del siglo XXI, se hizo pública el 31 de agosto de 2021.

El cantante que fusiona flamenco, soul y góspel vive en este del país y ha manifestado en diversas entrevistas su aprecio por la paz y el entorno natural de la República Dominicana.

Tras más de dos décadas de trayectoria musical, ha escogido Punta Cana, informaron medios españoles, como el lugar para establecer su nueva residencia, donde permaneció unos años.

En una entrevista concedida a LOC, suplemento del diario El Mundo, explicó que su decisión fue muy ponderada, ya que llevaba 12 años viajando regularmente a este destino turístico, donde muchos dominicanos y extranjeros buscan calidad de vida y confort.

Agregó que su hijo Manuel ya tenía muchos amigos en la zona. Su hijo permaneció en el país junto a su madre, según registra el medio 20 Minutos en noviembre de 2024.