El dinámico vínculo entre la música urbana y el deporte

Desde principio de la década de los 90s, la música urbana empezó a tener una fuerte influencia en el deporte, debido a que las canciones de géneros como el rap, se inspiraban en las dificultades, derrotas y triunfos de la vida, evocando figuras y fenómenos del mundo del deporte.

Esto se hizo más notorio en la NBA, en donde figuras de esa época como Shaquille O´Neal, en 1992, se unió a la agrupación Fu-Schnickens, y participó en el programa de Arsenio Hall, lo que le sirvió para que firmara un contrato de US $10 millones por tres álbumes con el sello Jive Records.

De ahí en adelante, Shaq O´Neil, que jugó en la NBA desde el 1992 al 2011 grabó cinco álbumes en los que hubo temas que alcanzaron el puesto 25 del Billboard 200.

Influencia desde fuera

Pero como la carrera de un atleta profesional demanda una gran inversión de tiempo y enfoque, a futuro más que ser ellos mismos los cantantes, los deportistas se convirtieron en embajadores de la cultura hip hop.

Así sucedió con Allen Iverson, el guard que jugó desde 1996 a 2010, que desde la ropa, el atuendo, y la jerga del rap, supo llevar la cultura urbana a la cancha y construir una carrera de Salón de la Fama.

En el año 2000, Iverson grabó un comercial de Rebook con el rapero Jadakiss, en el que el jugador de seis pies de estatura demostró su habilidad para cantar las melodías callejeras.

Unos años más adelante, talentos como Jay-Z y Fat Joe llevaron a la icónica cancha de Rucker Park (en Nueva York), un "pleito musical", en el que luego tomaron parte los nuevos fenómenos de la época LeBron James y Carmelo Anthony, lo que marcó de manera directa, una revolución del mundo urbano con la NBA.

Lebron y sus amigos urbanos

La mega estrella Lebron James, hizo pública de manera muy notoria su relación de amistad con el rapero Drake.

A partir del 2010, ambos eran vistos en fiestas y actividades privadas en las que aseguraban que se comunicaban vía mensajes de texto, llamadas y encuentros en fiestas de cumpleaños.

Medios deportivos como Yahoo Sports dan cuenta que James, en esa época jugador de los Heat, recibía el ferviente apoyo de Drake, especialmente antes de partidos cruciales en playoffs y finales de la NBA.

"Lo considero un verdadero familiar", llegó a decir James en una ocasión. La relación se prolongaría en los mismos términos hasta 2024, hasta que de repente James hizo público su apoyo la canción "Not Like Us" de Kendrick Lamar, en la que se haría referencia negativa a Drake.

Este último de inmediato sacó "Fighting Irish Freestyle", la que se cree fue escrita para el futuro Salón de la Fama del Baloncesto.

Lamar previamente había tenido una cercana relación de amistad con el fenecido Kobe Bryant, que hizo que las creaciones de su amigo rapero se convirtieran en muy populares en las canchas de la NBA.

El fin de semana pasado, James fue visto bailando y saltando en un concierto de Bad Bunny, al que había saludado primero por la red social X como "Benito"", nombre de pila del cantante puertorriqueño.

Bonds y West

En el caso del béisbol, quizás por un tema de que en Estados Unidos en la raza de color negro el deporte no es tan popular como el baloncesto o el fútbol americano, los raperos no aparecen como grandes amigos de los peloteros.

Sin embargo sí existe el antecedente de que el rapero Kanye West grabó una canción para Barry Bonds.

En cuanto a peloteros activos, a Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles, se le conoce una gran amistad con el rapero Nelly con el que también comparten una pasión por el boliche.