Más de 4,600 atletas competirán en los Juegos Escolares Nacionales San Francisco 2025

Más de 4,600 atletas-estudiantes, distribuidos en 22 disciplinas deportivas, participarán en los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, que se celebrarán del 19 de septiembre al 3 de octubre. Más de 6,000 niños han estado compitiendo en eliminatorias desde abril para llegar a esta gran fiesta estudiantil.

Las competencias estarán divididas por edades: algunas disciplinas se disputarán en la categoría de 13 a 15 años, y otras —como tenis de mesa, ajedrez, bádminton y gimnasia— entre los 12 y 15 años.

El director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, destacó el impacto del evento en la permanencia escolar:

"Hay un estudio que demuestra que el niño o la niña que abraza el deporte no piensa en salir de la escuela, sino en terminarla", dijo durante su participación en LA Semanal que cada lunes encabeza el presidente de la República, Luis Abinader.

Agregó que "estos Juegos enfrentan la deserción escolar" y destacó el programa "Atletas con el Inefi", que ha beneficiado a más de 60 mil personas a través de 150 centros educativos en todo el país.

Entre los atletas que han visitado escuelas para motivar a los jóvenes están

Marileidy Paulino , (atletismo)

, (atletismo) María García, (judoca retirada)

Cristian Pinales, (boxeador)

Yúnior Alcántara, (boxeador

Gina Mambrú (voleibolista retirada)

Infraestructura e inversión

Entre las obras se incluye la remodelación de la pista del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte en San Francisco de Macorís, donde el 80 % de los obreros son de la provincia.

También se intervienen instalaciones clave como el pabellón de Villa Tapia (voleibol), el polivalente y pabellón de balonmano de Salcedo, y los estadios de béisbol de María Trinidad Sánchez (Nagua), donde se jugará en dos estadios construidos por iniciativa de la alcaldía.

En La Vega, se están remozando instalaciones deportivas en colaboración con el Ministerio de Deportes.

Además, el Ministerio de Educación (Minerd), a través de su departamento de Infraestructura, construye casi 100 multiusos escolares en todo el país.

Entre 20 y 25 podrían estar listos a finales de este año, y unos 120 liceos y escuelas formarán parte del programa, con espacios que funcionarán como centros deportivos y sociales en sus comunidades.

El ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, ha prometido que el 90 % de las instalaciones intervenidas será entregado este año, y el resto en el primer trimestre de 2026. Cruz garantizó que antes del inicio de los Juegos "el 100 % de las obras estarán listas y los atletas bien preparados".

Alojamiento, legado y economía

Para alojar a los participantes, se utilizarán carpas climatizadas, como se hizo en la edición de 2023 celebrada en Barahona.

Uno de los beneficios principales de realizar estos Juegos en las provincias es el impacto económico que generan.

"Estamos hablando de más de 6 mil personas, durante 10 o 12 días, que no solo compiten: también vienen con tutores y personal técnico. Eso dinamiza la economía y genera empleos locales", afirmó Rodríguez.

Las mejoras en infraestructuras también tienen un legado directo: "Dejan instalaciones remozadas para el alto rendimiento y el uso de la comunidad", subrayó el director del Inefi.

Resultados anteriores y proyección

En la edición de 2023 celebrada en Barahona, la región Cibao Sur se coronó campeona al conquistar 86 medallas (34 de oro, 26 de plata y 26 de bronce). La Zona Metropolitana II fue segunda con 100 preseas (31-26-43).

Rodríguez adelantó que ya se piensa en la sede de los Juegos Escolares 2027: "Si tú me preguntas, me voy a atrever a decirte que pueden ser en el Este, donde hace tiempo no se celebran", expresó.

Deportes en los que se competirá

Ajedrez

Atletismo

Baloncesto

Baloncesto 3x3

Béisbol

Boxeo

Fútbol

Gimnasia

Balonmano

Judo

Karate

Taekwondo

Tenis de mesa

Fútbol sala

Lucha

Sóftbol

Bádminton

Voleibol

Tenis

Halterofilia