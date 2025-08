Dominicano MenaRD se consolida como el mejor jugador del del mundo en Street Fighter 6

Saul Mena, mejor conocido como MenaRD, ganó uno de los torneos más prestigiosos del mundo del FGC (Comunidad de juegos de lucha), el EVO Tournament, un evento realizado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, que reúne a la mayor concentración de jugadores en múltiples títulos de lucha, desde videojuegos retro hasta la nueva era encabezada por Street Fighter 6.

MenaRD hizo un run perfecto en EVO 2025, llegando a la Gran Final sin perder un solo encuentro. No solo ganó un torneo con más de 4,000 participantes, sino que lo hizo de forma invicta, avanzando en su totalidad por el cuadro de ganadores (winners).

¿Qué significa esto para República Dominicana?

Saul Mena es el único jugador en el mundo con este récord, contando que es dos veces campeón de la Capcom Cup, dos veces campeón del EVO Japón, que, aunque pertenece al mismo circuito, representa una región distinta. Además, es capitán y campeón con el equipo Bandits en la Street Fighter League, campeón del Red Bull Kumite, y ahora añade a su lista el EVO de Las Vegas, torneo considerado el más prestigioso, no por su premio económico, sino por su altísimo nivel de dificultad.

Con una participación de 4,228 personas, Mena fue avanzando paso a paso con una presentación impecable, cosechando un triunfo histórico.

En la gran final, venció al japonés Kakeru con marcador de 3 a 0. A lo largo del torneo, se enfrentó y venció a jugadores como JAC, Moke, Kusanagi, Dual Kevin, Phemon y Torimeshi, lo que le permitió llegar al top 8 y posteriormente conquistar el campeonato.

En su extenso historial competitivo, esta era la única presea que le faltaba.Por lo que el triunfo lo convierte en el único ganador de todos los eventos de categoría mundial de Street Fighter 6.

"Estamos haciendo algo hermoso"

Al ser cuestionado al final del evento, Mena expresó su gratitud con un mensaje que resume no solo su sentir personal, sino el espíritu de toda la comunidad del FGC: "Pero no quiero que la gente mire lo que MenaRD hizo hoy. Quiero que la gente mire lo que todos hicimos hoy. Ser parte de este show es el mayor privilegio de mi vida. Y poder actuar frente a todos ustedes solo me confirma que estamos haciendo algo hermoso."

Con esta victoria, es la tercera vez en la historia de este evento que un jugador no asiático se corona campeón después del francés Luffy (SF4) y el estadounidense Punk, quien ganó EVO 2024.