El Club Arroyo Hondo anuncia la celebración de su copa aniversario

Gil Morales invitó a la Copa 56 Aniversario CAH acompañado, desde la izquierda de Miriam Mendoza (deportes), Generoso Castillo (coordinador técnico de la copa) y Osvaldo Larancuent (financiero). ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de más de mil atletas en diez disciplinas deportivas, el Club Arroyo Hondo celebrará su Copa 56 Aniversario, a desarrollarse del 2 al 27 de septiembre, con especial dedicatoria al ministro de Deportes Kelvin Cruz.

Así lo expuso, Gil Morales, presidente de la entidad deportiva, acompañado del comité organizador integrado por los directores, Osvaldo Larancuent (financiero), Miriam Mendoza (deportes), Rafael Minaya (cultura), Enma Bodden (festejos), Reynaldo Hernández (comunicaciones) y Generoso Castillo (coordinador técnico de la copa).

"Hemos invitado a todos los clubes hermanos a compartir nuestra fiesta aniversaria en el mes de septiembre. Empezamos el martes 2 con la inauguración del tenis de campo y la entrega de la distinción al "Padrino de los juegos" el ministro de deportes Kelvin Cruz, en reconocimiento a la labor que viene realizando al frente del deporte estatal", expresó Gil.

Calendario de inauguraciones

De su lado, la directora de deportes del club social, Miriam Mendoza, presentó el calendario de inauguraciones de las demás disciplinas, destacando el baloncesto (miércoles 3), voleibol (jueves 4), fútbol 5 (viernes 5), gimnasia (sábado 13), taekwondo (domingo14), natación y tenis de mesa (sábado 20), dominó (domingo 21) y rally a pie (sábado 27).

Misa aniversaria

El director de comunicaciones de la institución, Reynaldo Hernández señaló que este año se realizará una misa aniversaria el sábado 6 de septiembre a las 8:00 de la mañana, en el gran salón.

En la rueda de prensa, Rafael Minaya y Enma Bodden directores de cultura y festejos, respectivamente, informaron que durante el mes de septiembre se presentarán dos obras de teatro (jueves 4 y 18) y dos fiestas temáticas (jueves 11 y 26), el cierre y premiación, el sábado 27 de septiembre.

Al final de la presentación, Castillo indicó que los interesados en competir en deportes individuales que no hayan recibido las invitaciones de sus clubes podrán solicitarlas a través del whatsapp (809-846-1299), en la dirección de deportes del club (809-378-0011) o en la página www.clubarroyohondoinc.com