Manuel Estrella será presidente de honor del ceremonial del Pabellón de la Fama 2025

Manuel Estrella será el presidente de honor del 59 Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano que se celebrará el domingo 16 de noviembre a partir de las 10:00 de mañana en su auditorio de Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La información fue suministrada por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, mediante un despacho de prensa.

El doctor Dionisio Guzmán indicó que la escogencia de Estrella se debe al papel que desempeña en favor del deporte nacional.

"El Pabellón de la Fama, a través de su Comité Permanente, ha querido reconocer los aportes en la difusión y promoción de las actividades deportivas, que ha desempeñado don Manuel Estrella desde hace un tiempo a esta parte", reconoció Guzmán.

Trayectoria de éxito

El empresario Estrella es un hombre de negocios que ha combinado se trayectoria empresarial con el deporte.

Actualmente es el tesorero de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), institución de la que fue su presidente y es el presidente fundador del equipo Cibao FC, con sede en Santiago.

También es accionista del equipo Metros de Santiago que compite en el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto.

Estrella también es el propietario del periódico El Caribe y de CDN Canal 37, medios de comunicación que difunden las actividades de los atletas dominicanos.

Los propulsores

Hasta la fecha el Pabellón de la Fama ha elegido a los dos propulsores que inmortaliza cada año, honor que recayó en Gonzalo Mejía y Beato Miguel Cruz (fallecido), deportistas que hicieron aportes al tenis de campo y el voleibol.

Actualmente se realiza la elección, mediante el voto electrónico, de dos ex atletas que eligen cada año los cronistas deportivos de todo el país, un proceso que se extenderá hasta el 24 de este mes.