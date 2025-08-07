Nueva obra en el sector Renacimiento el Club Plaza Independencia fortalecerá el deporte

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, sexto desde la izquierda, da el primer picazo para marcar la remodelación del Club Plaza Independencia. Lo acompañan dirigentes de la entidad clubista. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión superior a los 44 millones de pesos, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó el acto del primer picazo que marca el inicio de la construcción del pabellón multiuso del Club Plaza Independencia, ubicado en el sector Renacimiento del Distrito Nacional.

La obra beneficiará directamente a jóvenes atletas, dirigentes deportivos, comunitarios y sociales de los sectores aledaños, gracias a la diversidad de actividades recreativas, culturales y sociales que podrán realizarse en este nuevo espacio.

Al pronunciar el discurso central del acto, Cruz destacó el compromiso del presidente Luis Abinader de dotar a las comunidades de infraestructuras dignas para la sana recreación y la cohesión social.

"En estos momentos de tantas crisis económicas y dificultades, el presidente Luis Abinader ha tomado la valiente decisión de destinar más de 800 millones de pesos para dotar al Gran Santo Domingo de más de 30 techados multiuso", expresó el ministro.

Como ejemplo, mencionó el caso del Club Plaza Independencia, cuyos dirigentes y vecinos habían solicitado durante años una intervención de esta magnitud.

En el acto estuvieron presentes directivos del club, encabezados por su presidente Ricardo Oviedo y el vicepresidente Miguel Pérez Comas, así como el gobernador Pedro Pérez.

También asistieron los diputados José Caraballo, Liz Mieses, Elías Matos y Aníbal Díaz; el vicealcalde del Distrito Nacional, Estalin Alcántara, en representación de la alcaldesa Carolina Mejía; además del regidor Jean Carlos Vega y Raymond Rodríguez.

Un remozamiento integral

Los trabajos de transformación de la antigua cancha contemplan la colocación de graderías, verja perimetral y un techado con estructura metálica sobre un área de 1,200 metros cuadrados.

El pabellón también contará con piso sintético en la zona de juego, relojes especializados, sistema eléctrico renovado y cuatro estructuras con tableros profesionales certificados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), entre otras facilidades modernas.