Reinas del Caribe se instalan invictas en semifinales tras vencer a Canadá en la Copa Panam

Las Reinas del Caribe, doblegaron el jueves a Canadá en un intenso partido que se fue a cinco sets (25-19, 15-25, 25-14, 26-28, 15-10) y así instalarse invictas en las semifinales de la Copa Panam de mayores, que se celebra en Colima, México.

Jineiry Martínez fue la máxima anotadora con 15 puntos por las quisqueyanas.

De esta manera, República Dominicana gana el Grupo B de la competencia con marca de 4-0, luego de haber vencido a Trinidad Tobago, Venezuela y Colombia.

Trayectoria tricolor

El primer partido para las dominicanas fue la victoria sobre Trinidad y Tobago en tres parciales seguidos 3-0 (25-9, 25-15, 25-11). Madeline Guillén y Samaret Caraballo fueron las mejores a la ofensiva anotando 15 puntos cada una, seguidas por Angélica Hinojosa con 9.

El segundo choque fue contra Venezuela, que también perdió 3-0 (25-18, 25-10 y 25-21). El ataque de las Reinas del Caribe fue guiado por las estelares Brayelin Martínez y Gaila González con 15 puntos cada una, Jineirys Martínez aportó 10 tantos.

Más adelante contra las colombianas, República Dominicana consiguió su tercer triunfo al hilo, liderado por los 26 puntos de la capitana del equipo, Brayelin Martínez, con parciales de 23-25, 25-20, 25-23, 25-16.

La Copa Panamericana femenina 2025, es un evento clave ya que forma parte del proceso de clasificación para torneos importantes: la Copa Panamericana Femenina 2026, el Campeonato Continental Norceca Femenino 2026, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y los Juegos Panamericanos 2027. Además, el torneo otorga puntos para el Ranking Mundial FIVB.

Durante este mes, el equipo tricolor participará en el Campeonato Mundial Femenino, que estrenará una nueva modalidad, celebrándose cada dos años en lugar de cada cuatro.

Las Reinas del Caribe competirán en el Grupo F en Chiang Mai, Tailandia, donde se medirán contra las selecciones nacionales de China, Colombia y México en la fase inicial.