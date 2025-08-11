UFC se trasladará a Paramount+ en un acuerdo de derechos en EE. UU. por 7 años

Paramount será el nuevo hogar de los eventos de Ultimate Fighting Championship (UFC) en Estados Unidos a partir del próximo año, gracias a un acuerdo de siete años anunciado el lunes con TKO Group.

La noticia llega pocos días después de que Skydance y Paramount cerraran oficialmente su fusión de 8 mil millones de dólares, marcando el inicio de una nueva era para este gigante del entretenimiento tras una negociación complicada.

Según el acuerdo con UFC, Paramount distribuirá en exclusiva toda la programación de los 13 eventos numerados principales y 30 "Fight Nights" a través de su plataforma de streaming Paramount+, con algunos eventos numerados también transmitidos simultáneamente por CBS, comenzando en 2026.

Este cambio representa un alejamiento del modelo actual de pago por evento de UFC, lo que Paramount y TKO afirman permitirá que las artes marciales mixtas lleguen a más consumidores en todo el país.

"La ventaja de Paramount radica en el alcance expansivo de nuestras plataformas lineales y de streaming", dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount. "Los deportes en vivo siguen siendo una piedra angular de nuestra estrategia general — impulsando el compromiso, el crecimiento de suscriptores y la lealtad a largo plazo, y la incorporación de los eventos imperdibles de UFC durante todo el año es una gran victoria."

Mark Shapiro, presidente y COO de TKO, agregó que el acuerdo significará "una conexión más profunda con la apasionada base de fanáticos de UFC" y que los atletas "adorarán este nuevo escenario."

Actualmente, los eventos de UFC se transmiten por ESPN, que desde 2019 ofrece precios escalonados para que los fanáticos accedan a contenido tanto en televisión como en la plataforma de streaming ESPN+. La asociación de UFC con ESPN, propiedad de Disney, se extenderá hasta finales de 2025.

El acuerdo de siete años entre Paramount y TKO tiene un valor promedio anual de 1.100 millones de dólares, según informaron las compañías el lunes — un aumento significativo respecto a los aproximadamente 550 millones que ESPN paga actualmente cada año por los derechos de transmisión de UFC.

Pero el nuevo hogar de UFC en Paramount simplificará la oferta para los fanáticos — todo el contenido estará disponible en Paramount+ (que actualmente cuesta entre $7.99 y $12.99 al mes), eliminando las tarifas individuales de pago por evento.

Paramount también indicó que tiene la intención de explorar los derechos de UFC fuera de EE. UU. "a medida que estén disponibles en el futuro."

Aunque el acuerdo ya está cerrado, el camino hacia la aprobación de la fusión entre Paramount y Skydance no fue sencillo. La transacción estuvo rodeada de meses de escrutinio y turbulencia — especialmente en medio de la batalla legal del presidente Donald Trump con "60 Minutes", el programa estrella de CBS, propiedad de Paramount.

Ante la posibilidad de que la administración Trump bloqueara el acuerdo con Skydance, Paramount acordó pagar un acuerdo de 16 millones de dólares al presidente a principios de julio. Posteriormente, el acuerdo recibió la aprobación regulatoria de dicha administración.

Trump ha sido amigo cercano del CEO de UFC, Dana White, y asiste regularmente a eventos de UFC. El mes pasado, Trump dijo que está considerando organizar una pelea de UFC en los jardines de la Casa Blanca con más de 20,000 espectadores para celebrar los 250 años de independencia de Estados Unidos.

Trump anunció su plan en Iowa durante el inicio de un año de celebraciones por el 250 aniversario de EE. UU., que culminará el 4 de julio de 2026.

White publicó en la red social X que el acuerdo con Paramount hará que los eventos de UFC sean más accesibles y asequibles para los consumidores estadounidenses.

"Este acuerdo coloca a UFC entre los deportes más grandes del mundo", escribió. "La exposición que brindan las redes Paramount y CBS bajo esta nueva estructura es una gran victoria para nuestros atletas y para todos los que aman este deporte."

Además de UFC, TKO también es propietaria de WWE y ha estado negociando acuerdos para la compañía de entretenimiento deportivo. La semana pasada, Disney anunció un acuerdo con WWE para transmitir sus eventos premium en vivo, como WrestleMania, a través de ESPN.

La subsidiaria de Disney, ESPN, firmó un acuerdo de derechos con WWE de TKO Group para convertirse en el transmisor exclusivo en EE. UU. de los eventos premium en vivo de la compañía, comenzando el próximo año. Además de WrestleMania, ESPN también transmitirá eventos destacados como Royal Rumble, SummerSlam y Survivor Series.

Los eventos de lucha libre estarán disponibles en el nuevo servicio de streaming de ESPN, que se lanzará el próximo mes, y algunos canales de cable de ESPN también los transmitirán.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero The Wall Street Journal informó que se trata de un contrato de cinco años valorado en más de 1.600 millones de dólares.

Las acciones de TKO subieron más del 7% en la jornada del lunes.