Manuel Ortega logra bronce en Campeonato Panamericano Juvenil

Manuel Ortega, ganador de medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil que se celebra en ciudad de Guatemala, Guatemala. ( FUENTE EXTERNA )

El atleta Manuel Ortega logró medalla de bronce en el evento individual masculino sub 18 del Campeonato Panamericano Juvenil de boliche, que se está celebrando en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

Ortega logró derribar un total de 1,190 en los seis juegos, con juegos de 170,192,140,234,243,211 para un promedio de 198 pines, el oro fue para el atleta salvadoreño Eduardo Hernández con 1,212 pines derribados, para una media de 202 por juego y la plata para el boricua Pedro Díaz quien logró promediar 201.

Otras categorías

En masculino sub 21 el mejor ubicado fue Roberto Morín, el cual promedio de 198 en los seis juegos y en masculino sub 16 Diego Campusano logro una media de 176 pines.

En femenino sub 21 la atleta dominicana Letizia Santos logró la mejor puntuación con 1,037 pines derribados y en sub 18 la jugadora más destacada fue Paula Morín con 944 pines.

La delegación

La delegación dominicana está compuesta por:

Letizia Santos y Rosalía Guzmán en femenino sub 21

y Rosalía Guzmán en Paula Morín y Layla Dhawahra en sub 18

y Layla Dhawahra en sub 18 Patrick NG y Diego Campusano en masculino sub 16

en masculino sub 16 Jean Aquino y Manuel Ortega en sub 18

en sub 18 Roberto Morín, Douglas Rosa, Ernesto Henríquez y Javier Pérez en masculino sub 21.

El Campeonato Panamericano Juvenil de boliche, se estará jugando hasta el viernes 15 del presente, en la bolera MetroBowl, de la ciudad de Guatemala, en el mismo están participando 120 atletas de Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Mexico, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y los anfitriones Guatemala.