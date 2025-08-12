INEFI logra buena puntuación en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas al alcanzar una calificación de 95.83 puntos, la más alta obtenida en lo que va del 2025, según la evaluación realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a su Portal de Transparencia.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, informó el resultado a través de la encargada de Acceso a la Información de la institución, Laura Batista.

Rodríguez Mella explicó que esta valoración refleja el cumplimiento de los indicadores establecidos para los portales de transparencia en las instituciones públicas, evaluados de forma continua.

La DIGEIG, órgano rector en materia de ética, transparencia, Gobierno Abierto, lucha contra la corrupción, conflictos de interés y libre acceso a la información pública, realiza mensualmente estas evaluaciones.

La institución rectora ha señalado que la transparencia es uno de los elementos más importantes de la gestión gubernamental y que, más que una meta, representa un compromiso permanente para mejorar la calidad de la administración pública y los servicios que recibe la ciudadanía.

Portal de Transparencia del INEFI

El INEFI mantiene su Portal de Transparencia actualizado y en estricto apego a las leyes y normas nacionales.

Este espacio, disponible en su página web institucional, permite a la ciudadanía acceder a todas las informaciones contempladas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, garantizando así una gestión abierta y accesible.