Inauguración de los Juegos Juan Pablo Duarte 2025 en Nueva York este viernes

La antorcha de los Juegos Juan Pablo Duarte New York, ya llegó a la gran urbe norteamericana. ( FUENTE EXTERNA )

Este viernes 15 de agosto, a las 4:00 p.m., se dará inicio a la edición 2025 de los Juegos Juan Pablo Duarte, en una ceremonia de apertura que se celebrará en The Apex Center, Lehman College (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468).

La cita deportiva, que congrega a atletas de la diáspora dominicana y de diversas comunidades, dedicará un reconocimiento especial a Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, por su valiosa trayectoria en el desarrollo del deporte nacional, y a Nuris D´Oleo, destacada activista comunitaria en Nueva York, por su incansable labor social.

Considerados como una de las plataformas más importantes para el fortalecimiento del deporte y la identidad cultural de los dominicanos en el exterior, los Juegos Juan Pablo Duarte fomentan el espíritu competitivo, la unión y el orgullo patrio.

La ceremonia inaugural contará con la presencia de autoridades deportivas, líderes comunitarios e invitados especiales. El programa incluirá el desfile de delegaciones, presentaciones artísticas y el encendido del pebetero, que simbolizará el arranque oficial de las competencias.

En esta edición participarán 21 disciplinas deportivas, entre ellas: Atletismo, Karate, Taekwondo, Judo, Béisbol, Softball, Voleibol, Dominó, Ajedrez, Tenis de mesa entre otras

Con esta variada oferta deportiva, los organizadores buscan ofrecer un espacio inclusivo que impulse el talento, la convivencia y la proyección internacional de los atletas participantes.

Cambio de nombre

En el anuncio sobre los Juegos la semana pasada, se comentó el hecho de que la actividad cambiara de nombre.

Los Juegos anteriormente fueron conocidos como "Juegos Patrios", pero para esta edición se les renombró como "Juegos Juan Pablo Duarte New York", para darle un toque distintivo a otra celebración deportiva que puedan tener otras comunidades extranjeras en Estados Unidos.

"Hemos querido llamarles Juegos Juan Pablo Duarte porque patria puede tener cualquier país, pero Juan Pablo Duarte solo lo tiene República Dominicana", dijo el ministro Cruz.

En esa rueda de prensa del anuncio, el cónsul general en Nueva York, Jesús (Chu) Vásquez, indicó que: "estoy seguro de que serán los mejores juegos que haya celebrado la comunidad dominicana en Nueva York".