Roberto Rojas: "Estamos listos para montar la fiesta deportiva de la dominicanidad"

Roberto Rojas, Pedro Pablo Pérez y el cónsul Jesús –Chu- Vásquez, portan la antorcha que el sábado pasado inició su recorrido, mientras miembros del comité organizador y dirigentes deportivos, exhiben las franelas que usarán los atletas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministro de Deportes y Recreación de la República Dominicana, ingeniero Kelvin Cruz, encabezará la inauguración de los Juegos Deportivos de Verano Juan Pablo Duarte NY 2025, a efectuarse este viernes 15 de agosto a las 4:00 de la tarde, en el Centro Apex, de Lehman College, en El Bronx.

El anuncio se hizo en una rueda de prensa celebrada este martes en el despacho del Cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús –Chu- Vásquez.

Este evento que reunirá alrededor de 2,500 atletas dominicanos en más de 20 disciplinas deportivas, dedicado a la doctora Nurys de Óleo y al licenciado Luisín Mejía Oviedo, cuenta con el apoyo del Gobierno Dominicano a través del Misterio de Deportes y Recreación, y el montaje organización de la Unión Deportiva Dominicana NY.

Se anunció que las fases competitivas se llevarán a cabo hasta el 31 de este mismo mes de agosto, en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad.

El pasado sábado inició en Manhattan el recorrido del fuego patrio, el cual fue portado por calles y avenidas por decenas de atletas dominicanos.

"Estamos listos para llevar a cabo la fiesta deportiva de la dominicanidad", subray?ó el director general de los juegos Roberto Rojas, quien agradeció al Ministro Kelvin Cruz por el interés de llevar a cabo el montaje de estos juegos deportivos.

El interés por montar los juegos

Vásquez en su intervención, recordó que a su llegada a Nueva York a desempeñar su función de cónsul, se reunió con los dirigentes deportivos y precisamente ahí nació el interés de montar estos juegos.

"Recuerdo que llamé al ministro de deportes, Kelvin Cruz y le informé sobre la inquietud del movimiento deportivo dominicano aquí en Nueva York, y él me dijo ponga la fecha para yo reunirme con ellos allá, y así fue, vino y formamos un comité", manifestó.

Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana NY y Pedro Pablo Pérez, director técnico, destacaron el entusiasmo que reina en la comunidad dominicana de la Gran Manzana.