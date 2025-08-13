Inefi da detalles sobre Juegos Deportivos Escolares

Alberto Rodríguez y Stanley Javier presentan la antorcha de los XI Juegos Deportivos Escolares qe se celebrarán en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) presentó la línea gráfica oficial y los principales detalles organizativos de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025.

El acto fue encabezado por su director ejecutivo, Alberto Rodríguez Mella, y celebrado con la presencia de autoridades, atletas, técnicos y personalidades vinculadas al deporte y la educación.

El evento marcó el inicio de la cuenta regresiva para la cita deportiva que tendrá como sede principal San Francisco de Macorís y La Vega, Salcedo y Nagua, como subsedes.

La competencia se llevará a cabo del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2025, reuniendo a cerca de 5,000 estudiantes-atletas que competirán en 21 disciplinas deportivas y tres deportes de exhibición.

Durante la presentación, Rodríguez Mella destacó el respaldo del presidente Luis Abinader al deporte escolar y agradeció el apoyo del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, así como de las autoridades locales y comunitarias.

Subrayó que los Juegos no solo serán un escenario de competencia, sino también una plataforma para el talento, la inclusión y la cohesión social, dejando como legado instalaciones deportivas de calidad y programas que fortalezcan el desarrollo integral de la juventud.

La identidad visual

La identidad visual de estos XI Juegos fue descrita como un emblema que integra educación y deporte: un lápiz del que emergen figuras humanas estilizadas en movimiento, en colores vibrantes, representando el crecimiento, la disciplina, el trabajo en equipo y la diversidad geográfica del país.

En el acto también fueron presentadas las mascotas oficiales, inspiradas en el cacao, símbolo de la provincia Duarte, así como la antorcha oficial, diseñada con una base en forma de lápiz y una flor de cacao que sostiene la llama olímpica.

Esta pieza recorrerá distintas regiones escolares llevando el mensaje central de la cita: "Educación + Deporte es la fórmula ganadora".

El INEFI anunció que realizará una dinámica a través de sus redes sociales para que la ciudadanía pueda proponer y votar por los nombres de las mascotas, fomentando así la participación e interacción con el evento.

La ceremonia contó con la participación de la voleibolista Gina Mambrú, quien dirigió la oración de apertura, y del exjugador de Grandes Ligas Stanley Javier, encargado de presentar junto a Rodríguez Mella la antorcha de los Juegos.

El director técnico del INEFI, Eddy González, explicó la estructura competitiva y logística del evento, resaltando la integración de estudiantes de todo el país y el impacto social que generará en las comunidades anfitrionas.

Rodríguez Mella concluyó invitando a todo el país a unirse a esta gran fiesta nacional del deporte escolar: "Queremos que los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025 sean asumidos como un proyecto de nación, porque con estos jóvenes estudiantes-atletas estamos sembrando en tierra fértil por el bien del país".