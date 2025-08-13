RD$25 millones para nuevo multiusos en el Club 30 de Mayo

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, centro, dejó inaugurado los trabajos para la construcción del Club 30 de Mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, encabezó este miércoles el primer picazo que marca el inicio de la construcción del multiusos del Club Deportivo y Cultural 30 de Mayo, una obra que impactará directamente a la comunidad y a cientos de jóvenes atletas.

La inversión, a cargo del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), asciende a RD$25,178,224.65 y se enmarca dentro del compromiso del presidente de la República Luis Abinader de dignificar los espacios deportivos y culturales en todo el país.

Este proyecto es parte del plan de construcción de 30 multiusos anunciados recientemente.

"Estamos invirtiendo en la juventud, en el deporte y en el futuro de nuestras comunidades. Este multiusos será un lugar donde se formen campeones, pero, sobre todo, buenos ciudadanos", afirmó Cruz.

El ministro destacó que el deporte es una herramienta clave para el desarrollo comunitario: "Mantiene a nuestros jóvenes ocupados, con mente sana y cuerpo sano, y les brinda la disciplina necesaria para desarrollarse como personas de bien y con un buen futuro".

Voluntariado y detalles de la obra

Durante el acto, Cruz juramentó el voluntariado que tendrá a su cargo el cuidado y mantenimiento de la instalación.

El proyecto contempla un techado con estructura metálica de 800 metros cuadrados, cierre y acera perimetral, zona de juego con piso sintético, gradas, soportes y tableros profesionales certificados por FIBA, pizarra digital, y áreas para voleibol con su equipamiento reglamentario.

Además, se realizarán trabajos de movimiento de tierra, instalación eléctrica general y construcción de bases y piso de hormigón.

El vicealcalde del Distrito Nacional, Stalin Alcántara Jiménez, resaltó la importancia de esta inversión para el fortalecimiento del deporte en la capital.

Por su parte, el presidente del Club 30 de Mayo, Pedro Julio Jones Issac, agradeció al gobierno central y al Ministerio de Deportes por hacer realidad un anhelo largamente esperado por la comunidad.