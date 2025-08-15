Kelvin Cruz: "Un gran honor" relanzar los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vázquez, segundo y tercero desde la derecha, durante la inauguración de los Juegos Juan Pablo Duarte este viernes 15 de agosto de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de una vistosa y nutrida ceremonia caracterizada por el fervor patrio, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el cónsul general, Jesús "Chú" Vásquez; y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, junto a otras personalidades, dejaron formalmente inaugurados en esta ciudad los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte.

La ceremonia inaugural se celebró en el Lehman College, en el Bronx, y contó con la presencia de autoridades locales, representantes consulares del gobierno dominicano, dirigentes deportivos, entrenadores, familias y líderes de la comunidad dominicana en Nueva York.

El ministro Cruz dijo sentirse honrado de ser parte del relanzamiento de estos juegos y destacó el apoyo del presidente Luis Abinader para su celebración.

"Un gran honor para mí venir a la ciudad de Nueva York a relanzar los Juegos Juan Pablo Duarte, unos juegos que están sembrados en el corazón de los dominicanos", dijo Cruz.

"Y aprovecho —continuó— para felicitar a todos los que han puesto su granito de arena para que este evento sea hoy una realidad". Agradeció a las personalidades presentes por su encomiable labor.

"Quiero agradecer a mi gran amigo, el Cónsul General Chú Vásquez, a la Unión Deportiva de Dominicanos en Nueva York y su presidente Evaristo Madrigal, a Roberto Rojas, director general de estos juegos.

Asimismo, felicito la merecida elección de la dedicatoria de estos juegos a Nurys D'Oleo y Luisín Mejía. Darle las gracias a ustedes, a Dios y al presidente Luis Abinader por darme la oportunidad de dirigir el Ministerio de Deportes en la República Dominicana", significó.

La destacada corredora de 100 metros con vallas en universidades de Estados Unidos, Ámbar Fulgencio, tuvo a su cargo el juramento deportivo.

En tanto, Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, hizo una retrospectiva de los años en que se fundó la Asociación de Sóftbol en esta ciudad y destacó el potencial de la comunidad dominicana para lograr conquistas importantes en favor de los jóvenes de la diáspora.

También intervinieron Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva de Nueva York; Roberto Rojas, director general de los Juegos Juan Pablo Duarte; Jesús "Chú" Vásquez, cónsul general de la República Dominicana en Nueva York; y Eric Adams, alcalde de Nueva York, quien expresó su identificación con el deporte.