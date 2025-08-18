El torneo Rubén Pimentel de Asadina llega a la segunda ronda

El torneo de softbol Rubén Pimentel continúa este martes con la segunda ronda de competencia. ( FUENTE EXTERNA )

La Farándula-A, Adovenprofar-A, Codia, Restauradores y Liga Centro como líderes de grupo y Aborigen, Aliados, Paralela, Adovenprofar-B, y la Guerreros del Mide como segundos lugares avanzaron a la segunda ronda del torneo Rubén Pimentel de Ligas de softbol del Distrito Nacional.

La justa que organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina) cuenta con la participación de 30 ligas está dedicada a Jorge Rijo de la Liga San Jerónimo y a Rafael Franjul de la Liga Aborigen.

Abriendo la segunda ronda se miden los equipos Restauradores con los Aliados y Soft-Codia contra la Liga Aborigen, en doble encuentro que arranca a las 7:00 de la noche este martes.

Para el miércoles en el estadio Rafael Pichardo, sede la Liga La Farándula, van a primera hora Adovenprofar A y B y en el segundo partido los dueños de casa contra los Guerreros del Mide.

En el estadio Freddy Vallejo de la Liga Centro, van los anfitriones contra la Paralela, en el mismo horario.

Los resultados en la última jornada

La Farándula-A abusó con Mandarria y se vengó la derrota en la jornada, con una victoria apabullante 33-6 para un súper nocaut en el tercer episodio, en el partido que jugaron en el estadio Rafael Pichardo del Centro de los Héroes. Ganó Pablo Tavárez y perdió Ronald Campusano.

La Aborigen venció a la Farándula-A, cuatro vueltas a una. La victoria fue para Danubio Díaz y perdió Nelson Medina. En un segundo partido los aborígenes doblegaron a Mandarria, 22-12, con triunfo para Johnny Sousa y la derrota la sufrió Campusano.

Los Guerreros del Mide, que clasificaron segundo en su grupo, vencieron 9-8 a la Liga Centro, en el Freddy Vallejo. El triunfo fue para José Mella y perdió Casimiro Martínez, con salvamento para José Reyes.

En un segundo partido vencieron también a los Caballos de la Farándula por la vía nocaut, 21-10. Ganó ese partido José Reyes y perdió Francis Domínguez.

Soprovis se impuso a los Aliados 18 carreras a 9. Francisco Brito fue el lanzador ganador y perdió Yúnior Cruz, en partido jugado en la Liga Aborigen.

Al compás de 16 hits Adovenprofar-B venció a los Aliados, 17-15. El pitcher gandor fue Keury Clemente y perdió Júnior Cruz.

Los Halcones vencieron a los Picapiedras 13 carreras a siete. Ganó Cristian Arrandel y perdió Michael Bueno.

Los Restauradores, que terminaron primero en su grupo, vencieron 16 carreras a 15 a Los Cargueros en Liga Centro. Ganó Stalin Linares y perdió Francisco Castillo.

La Liga Naco superó a los Búfalo 6-5. Ganó José García y perdió en el partido que jugaron en el estadio Picapiedras. Ganó José García y perdió José Pérez.