Víctor Vialet brilla en torneo de artes marciales en Filipinas

Vialet contó con el apoyo de Edward Palomares

    Expandir imagen
    Víctor Vialet brilla en torneo de artes marciales en Filipinas
    Víctor Cialet es declarado campeón de un combate de la competencia celebrada en Cebú, Filipinas (FUENTE EXTERNA)

    Víctor Vialet logró la medalla de oro en la modalidad de doble bastón y plata en la de uno solo durante la celebración del torneo internacional de Eskrima celebrado en Cebú, Filipinas del 6 al 10 de agosto. 

    La trayectoria de Vialet en el Eskrima comenzó en 2018 bajo la guía del Grand Master Eduardo Palomares, y a lo largo de los años ha perfeccionado su técnica entrenando con reconocidos maestros como John John Mac, Chuck Cañete y Anthony Kleeman.

    Actualmente, ostenta el cinturón negro de primer grado, convirtiéndose en el primer dominicano en obtener este rango dentro del sistema Cacoy Doce Pares, uno de los estilos más reconocidos y respetados de las artes marciales filipinas.

    Este logro consolida a Vialet como un referente de las artes marciales filipinas en el Caribe y abre un nuevo capítulo para la proyección internacional de la disciplina en la región.

    Palomares estuvo presente

    El campeonato que reunió a competidores de alto nivel de diferentes países, contó con la participación del mexicano Eduardo Palomares, quien reafirmó su supremacía al obtener dos medallas de oro en las modalidades de doble bastón y de un solo bastón.

    • Palomares, además de su desempeño competitivo, brindó un sólido apoyo técnico y mental a Vialet durante la competencia, contribuyendo a su éxito en el certamen.
