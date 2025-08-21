Estos son los mejores jugadores de la NBA según NBA 2K26: Karl-Anthony Towns está en el grupo
El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns ocupa el puesto 18 con una valoración de 92 OVR
La nueva edición del popular videojuego NBA 2K26 reveló su ranking de los mejores jugadores de la liga, colocando en lo más alto a varias de las máximas estrellas actuales. La lista, denominada NBA 2K Top 100, evalúa a los atletas con una puntuación general (OVR) que refleja su impacto en la cancha.
El Top 10 de NBA 2K26
Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 98 OVR
- El pívot serbio, dos veces MVP y campeón de la NBA, encabeza el listado gracias a su dominio total en el juego interior y su capacidad para asistir como un base.
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) – 98 OVR
- El canadiense se consolida entre la élite tras una temporada histórica en la que llevó al Thunder a lo más alto del Oeste.
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 97 OVR
- El "Greek Freak" sigue siendo imparable por su combinación de fuerza, velocidad y versatilidad en ambos lados de la cancha.
Luka Doncic (Los Angeles Lakers) – 95 OVR
- El esloveno, que ahora viste de púrpura y oro en la simulación, aparece como uno de los talentos ofensivos más completos del juego.
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) – 95 OVR
- El joven escolta se confirma como la nueva cara de la franquicia y uno de los jugadores más explosivos del momento.
Stephen Curry (Golden State Warriors) – 94 OVR
- El mejor tirador de todos los tiempos mantiene su lugar en el Top 10, siendo una amenaza desde cualquier punto del perímetro.
LeBron James (Los Angeles Lakers) – 94 OVR
- Con más de 20 años en la liga, "El Rey" todavía aparece entre los más altos del ranking, demostrando que su legado sigue intacto.
Jayson Tatum (Boston Celtics) – 94 OVR
- El líder de los actuales campeones de la NBA se afianza como uno de los forwards más dominantes y regulares.
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) – 94 OVR
- El fenómeno francés, en apenas su segunda temporada, ya figura entre los mejores gracias a su altura, movilidad y habilidad defensiva.
Kevin Durant (Houston Rockets) – 93 OVR
- El veterano anotador sorprende en este listado representando a Houston, con una valoración que aún lo mantiene en la élite.
Del puesto 20 al 11
En la segunda parte revelada por NBA 2K, aparecen otras figuras de élite:
20. Devin Booker (Suns) – 91 OVR
19. Ja Morant (Grizzlies) – 91 OVR
18. Karl-Anthony Towns (Knicks) – 92 OVR
17. Joel Embiid (76ers) – 92 OVR
16. Cade Cunningham (Pistons) – 92 OVR
15. Kawhi Leonard (Clippers) – 92 OVR
14. Tyrese Haliburton (Pacers) – 93 OVR
13. Jalen Brunson (Knicks) – 93 OVR
12. Anthony Davis (Mavericks) – 93 OVR
11. Donovan Mitchell (Cavaliers) – 93 OVR
Karl-Anthony Towns, orgullo dominicano en el Top 20
El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns ocupa el puesto 18 con una valoración de 92 OVR, situándose entre los mejores veinte jugadores de toda la NBA en la edición 2026 del videojuego. Towns, ahora representando a los New York Knicks, aparece junto a estrellas de la talla de Joel Embiid, Kawhi Leonard y Anthony Davis, consolidando su presencia en la élite digital del baloncesto.