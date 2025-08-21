Estos son los mejores jugadores de la NBA según NBA 2K26: Karl-Anthony Towns está en el grupo

Imagen de archivo del dominicano Karl Anthony Towns durante un partido de la Final de Conferencias del Este. ( AP )

La nueva edición del popular videojuego NBA 2K26 reveló su ranking de los mejores jugadores de la liga, colocando en lo más alto a varias de las máximas estrellas actuales. La lista, denominada NBA 2K Top 100, evalúa a los atletas con una puntuación general (OVR) que refleja su impacto en la cancha.

El Top 10 de NBA 2K26

Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 98 OVR

El pívot serbio, dos veces MVP y campeón de la NBA, encabeza el listado gracias a su dominio total en el juego interior y su capacidad para asistir como un base.

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) – 98 OVR

El canadiense se consolida entre la élite tras una temporada histórica en la que llevó al Thunder a lo más alto del Oeste.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 97 OVR

El "Greek Freak" sigue siendo imparable por su combinación de fuerza, velocidad y versatilidad en ambos lados de la cancha.

Luka Doncic (Los Angeles Lakers) – 95 OVR

El esloveno, que ahora viste de púrpura y oro en la simulación, aparece como uno de los talentos ofensivos más completos del juego.

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) – 95 OVR

El joven escolta se confirma como la nueva cara de la franquicia y uno de los jugadores más explosivos del momento.

Stephen Curry (Golden State Warriors) – 94 OVR

El mejor tirador de todos los tiempos mantiene su lugar en el Top 10, siendo una amenaza desde cualquier punto del perímetro.

LeBron James (Los Angeles Lakers) – 94 OVR

Con más de 20 años en la liga, "El Rey" todavía aparece entre los más altos del ranking, demostrando que su legado sigue intacto.

Jayson Tatum (Boston Celtics) – 94 OVR

El líder de los actuales campeones de la NBA se afianza como uno de los forwards más dominantes y regulares.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) – 94 OVR

El fenómeno francés, en apenas su segunda temporada, ya figura entre los mejores gracias a su altura, movilidad y habilidad defensiva.

Kevin Durant (Houston Rockets) – 93 OVR

El veterano anotador sorprende en este listado representando a Houston, con una valoración que aún lo mantiene en la élite.

Del puesto 20 al 11

En la segunda parte revelada por NBA 2K, aparecen otras figuras de élite:

20. Devin Booker (Suns) – 91 OVR

19. Ja Morant (Grizzlies) – 91 OVR

18. Karl-Anthony Towns (Knicks) – 92 OVR

17. Joel Embiid (76ers) – 92 OVR

16. Cade Cunningham (Pistons) – 92 OVR

15. Kawhi Leonard (Clippers) – 92 OVR

14. Tyrese Haliburton (Pacers) – 93 OVR

13. Jalen Brunson (Knicks) – 93 OVR

12. Anthony Davis (Mavericks) – 93 OVR

11. Donovan Mitchell (Cavaliers) – 93 OVR

Karl-Anthony Towns, orgullo dominicano en el Top 20

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns ocupa el puesto 18 con una valoración de 92 OVR, situándose entre los mejores veinte jugadores de toda la NBA en la edición 2026 del videojuego. Towns, ahora representando a los New York Knicks, aparece junto a estrellas de la talla de Joel Embiid, Kawhi Leonard y Anthony Davis, consolidando su presencia en la élite digital del baloncesto.