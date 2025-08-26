Panamericanos Junior dejaron 23 millones de dólares en ingresos y 200,000 visitantes a Paraguay

La antocha de los Juegos Panameriocanos Juveniles llegó a finales de julio a la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso. ( EFE )

Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 que Paraguay acogió del 9 al 23 de agosto con la participación de delegaciones de 41 países, dejaron 23 millones de dólares en ingresos y más de 200,000 visitantes, informaron este martes fuentes del Gobierno.

El certamen causó un "impacto económico superior a los 23 millones de dólares al sector turístico, gracias a la llegada de visitantes internacionales y al intenso movimiento de servicios transversales", informó la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en un comunicado.

Las competencias, agregó la fuente, proyectaron la imagen del país como un importante destino turístico en el continente, "afianzando el auge del turismo nacional a nivel global".

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones indicó en un comunicado que el país recibió 200,000 visitantes que se identificaron como turistas durante los días de la competencia, lo que se evidenció en las asistencias a los distintos estadios donde se celebraron los Panamericanos.

Es una cifra "en la que los Juegos Panamericanos Junior tuvieron un papel destacado al atraer visitantes de toda América e incluso de otros continentes", indicó ese despacho.

Totales finales

La competencia convocó a un total de 4,014 atletas, de los cuales 318 fueron paraguayos y 3,696 extranjeros, provenientes de 41 países de América, que disputaron 28 deportes y 42 disciplinas, y que como evento deportico fue catalogado como un éxito rotundo.

En total, la llegada de visitantes del extranjero vinculados a los juegos alcanzó la cifra de 10,272 personas de 69 países, entre atletas, técnicos, personal logístico, autoridades de la organización Panam Sports, los comités olímpicos de los países participantes, así como prensa, artistas y familiares.

Todo redondea una experiencia maravillosa para la nación sudamericana.

En 2024, se computó el ingreso de 2.2 millones de turistas y excursionistas, que aportaron en 766 millones de dólares a la economía local, según un reporte de la Senatur.